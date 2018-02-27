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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

А турникеты - против

Обновление билетной системы в электричках затруднило жизнь пассажирам
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск №7506 (43)
В билетной системе Центральной пригородной пассажирской компании глобальный сбой. В кассах перестали принимать банковские карты, автоматы не продают абонементы, у льготников не действуют соцкарты, а турникеты не выпускают пассажиров даже с билетами. И все это, как выяснил корреспондент "РГ", связано с обновлением программного обеспечения, чтобы в будущем пассажиры могли покупать билеты на электрички в режиме онлайн. Правда, пассажиров об этом не предупредили.
Собянин: МЦК станет ближе к электричкам Рижского направления железной дороги

Сбои начались еще в минувшем декабре. Больше всего трудностей возникло у пользователей абонемента "Большая Москва", действующего в радиусе 25-28 км на всех направлениях. Его стало невозможно купить в автоматах ни в Москве, ни в области. Народ выстраивается в очереди к кассам, а там требуют только наличку. Но и купив абонемент, пройти по нему можно далеко не везде. "У меня, как и у ряда других пассажиров, контролер потребовала чек о продаже "Большой Москвы", который прежде никому не был нужен, - рассказал "РГ" читатель Александр. - На счастье, я его не выкинул, но пока нашел, опоздал на работу". У другого пассажира новый абонемент записался поверх действующего проездного на другое направление, в итоге остался вообще без билета. Хватает проблем и с разовыми билетами. Например, сотрудник "РГ", оформив льготный билет в Лобне, не смогла выйти по нему через турникет на "Савеловской" - пришлось, словно безбилетнице, платить 200 рублей за выход. Социальные сети буквально пестрят такими историями и ругательствами в адрес ЦППК. Что же происходит? На запрос "РГ" в ЦППК сначала ответили, что в начале января часть касс производства ООО "Предприятие "Микротех" вышла из строя, сбой затронул все кассы и автоматы на территории и Москвы, и области. "Мы заменили программное обеспечение, сейчас проездные билеты продают в штатном режиме на всем полигоне компании", - заявили в ЦППК. В действительности же все осталось по-прежнему. И лишь на недавней встрече с пассажирами прозвучали наконец-то официальные извинения железнодорожников и объяснение ситуации.

Пассажиров не предупредили о том, что программное обеспечение меняется для их блага

"Это временные трудности, - сказал Владимир Козлов, директор по операционной деятельности ЦППК. - Когда переживем их, пассажирам вообще не понадобится никакой носитель для билетов, им будет телефон. Кроме того, обновление позволит расширить линейку абонементов". В итоге железнодорожники пообещали, что замена программного обеспечения завершится 1 марта. Что ж, доживем до завтра.

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