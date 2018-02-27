Обращение главы Калуги

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов:

- Проблема задолженности перед поставщиками коммунальных ресурсов в Калуге требует радикального решения. Главными должниками остаются управляющие компании, порой из-за неэффективной работы, а порой и по преступному умыслу они не перечисляют поставщикам ресурсов средства, собранные с населения.

В настоящее время правоохранительные органы предпринимают меры по привлечению к уголовной ответственности виновных должностных лиц.

Здесь необходимо подчеркнуть, что калужане в большинстве своем добросовестно оплачивают выставленные счета, собираемость в среднем по городу составляет порядка 90%. Но затем собранные с жителей деньги либо на долгое время "зависают" на счетах недобросовестных управляющих компаний, либо вообще исчезают. Управляющие компании банкротятся, затем возникают новые компании, с практически такими же названиями и прежними учредителями. В результате МУП "Калугатеплосеть" находится в тяжелом финансовом положении и городские власти вынуждены вновь и вновь выделять предприятию дополнительные средства из муниципального бюджета.

Эта проблема уже давно привлекла к себе пристальное внимание депутатского корпуса. По итогам работы комиссии городской думы по анализу деятельности муниципальных предприятий городской управе было рекомендовано вести жесткую претензионную работу с должниками, а перед МУП "Калугатеплосеть" была поставлена задача перейти на прямые платежи с потребителями.

На прямой линии с президентом России Владимиром Путиным проблема была озвучена нашим коллегой - депутатом Владиславом Сахарчуком.

"Далеко не всегда управляющие компании расплачиваются с поставщиками ресурсов своевременно и в полном объеме. Что нужно в этой связи сделать? Нужно отрезать эти управляющие компании от денежного потока… Нужно сделать это в самое ближайшее время", - заявил в ходе прямой линии Президент России Владимир Путин.

Государственной Думой был рассмотрен законопроект, предусматривающий переход на прямые платежи между жителями и поставщиками ресурсов. Решение о переходе может быть принято собственниками жилых помещений, кроме того на прямые платежи будут переводиться дома, обслуживаемые управляющими компаниями, накопившими значительные долги перед ресурсоснабжающими организациями.

Задача по скорейшему переходу на прямые платежи была поставлена перед городскими властями и губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым.

В этой ситуации городской управе совместно с депутатским корпусом очень важно провести разъяснительную работу с жителями, донести до них информацию о недобросовестных управляющих компаниях, накопивших многомиллионные долги. Калужане должны понимать, что в случае банкротства подобных управляющих компаний их ждет немало проблем, а самое главное, средства, собранные с жителей за оплату ресурсов либо за содержание и текущий ремонт жилого фонда могут просто исчезнуть.

Жители имеют полное право сменить управляющую компанию либо перейти на прямые расчеты с поставщиками коммунальных ресурсов. Переход на прямые расчеты позволит убрать из цепочки платежей ненужного, а порой и недобросовестного посредника, в перспективе это позволит нормализовать финансовое положение МУП "Калугатеплосеть" и поспособствует тому, что на рынке управления жилым фондом останутся только добросовестные компании.

Жителям необходимо как можно скорее провести общие собрания собственников, принять решение о переходе к прямым расчетам и подготовить необходимый пакет документов.

Депутаты городской думы и городская управа со своей стороны готовы оказать всю возможную помощь жителям в этом вопросе, уверен, что общими усилиями мы сможем переломить ситуацию и перейти на прямые платежи между населением и расчетным центром муниципального предприятия "Калугатеплосеть".