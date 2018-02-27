Александр и Юлия Беловы стали первыми в Москве собственниками жилья, полученного участниками программы реновации старого жилфонда. Документы на новую квартиру новоселам вручили в их же новом доме, где на первом этаже разместился центр расселения.

Как рассказал журналистам глава департамента городского имущества Максим Гаман, в первый дом программы реновации на 5-й Парковой улице в районе Северное Измайлово согласились переехать уже более 87% жителей из 160 семей двух соседних пятиэтажек с улицы Константина Федина: "Оставшиеся 13% в настоящее время принимают окончательное решение и выбирают квартиры". В числе тех, кто еще раздумывает, и те, кто хочет купить дополнительные квадратные метры к положенной бесплатной квартире. Таких семей сейчас 36. По словам Гамана, после обработки заявок фонд реновации в ближайшее время предложит им новые варианты. Семья Беловых расширяться не стала - не позволяют финансы. Получать документы на квартиру семейство делегировало хозяйку. Юлия заметно волновалась. Говорит, не ожидала, что окажется первой из переселенцев. "В пятиэтажке на улице Константина Федина я родилась, отсюда в школу ходила. Словом, прожила все свои 45 лет. И дети мои, сейчас уже студенты, тут родились. Поэтому немного грустно переезжать, - поделилась с "РГ" Юлия Белова. - Но новый дом рядом, так что потихоньку перевозим вещи". Квартира, по словам будущей хозяйки, понравилась сразу всем членам семьи - мужу Александру, дочери Марине и сыну Артёму. Поэтому другие варианты смотреть даже не стали. Дали на шестом этаже "двушку" площадью почти 64 квадрата. В старом дома и квартира меньше, и проводка с трубами давно устарели, говорит она.

Новоселье праздновать семья Беловых пока не планирует - собираются купить новую мебель и покрасить стены, хотя можно было бы жить и так - квартира полностью готова для жизни. Но хочется все равно все сделать по-своему. Решили, что первой в квартиру войдет кошка Кайса, как и положено, чтобы жизнь на новом месте сложилась удачно. Первый дом по программе реновации в Северном Измайлове построен примерно в десяти минутах ходьбы от станции метро "Щелковская". По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, жилье в новостройке по общей и жилой площадям почти в полтора раза больше прежнего. В основном за счет просторных кухонь, санузлов и прихожих. Поскольку дом возводился по другой городской программе, его пришлось "подгонять" под утвержденные стандарты реновации. Теперь здесь квартиры комфорт-класса. Строители сняли уже наклеенные для домов экономкласса линолеум и бумажные обои. Вместо них в комнатах на полу уложили ламинат, в прихожей и "мокрых зонах" - керамогранитную плитку. Стены оклеили флизелиновыми обоями под покраску. В будущем хозяева смогут покрасить их в любой цвет. Трубы отопления спрятали в пол, а батареи установили нового типа - с функцией регулировки температуры. Пластиковые окна двухкамерные, с москитной сеткой и клапаном микропроветривания. В некоторых квартирах есть гардеробные комнаты. В санузлах установлены раковины, унитазы и ванны, а на кухне мойка и электрическая плита. На стене, где по проекту должен занять место кухонный гарнитур, выложен фартук из плитки.

Первой в квартиру войдет кошка Кайса, как и положено, чтобы жизнь на новом месте сложилась удачно

Всего по программе реновации в этом году городские власти планируют начать переселение в 31 дом, 24 из них уже сданы в прошлом году. Еще семь введут в эксплуатацию в первом квартале текущего года. Вслед за домом на 5-й Парковой улице новоселов примут еще несколько новостроек на западе столицы. Адреса их власти назовут в ближайшее время. В 2019 году планируется заселить еще 28 домов.