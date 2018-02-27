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27.02.2018 15:12
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Первым полуфиналистом Кубка России по футболу стал "Шинник"

Текст: Данила Жиляев
Определился первый полуфиналист Кубка России по футболу. Им стал ярославский "Шинник", на выезде победивший "СКА-Хабаровск".
Фото: @gortelekanal/Twitter.com Фото: @gortelekanal/Twitter.com
Фото: @gortelekanal/Twitter.com
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Основное время матча завершилось без забитых мячей, а в дополнительных таймах зрители также не увидели голов. Определять победителя пришлось в серии пенальти, и здесь точнее были гости, выигравшие 4:1. Свои попытки реализовали Никита Безлихотнов, Эльдар Низамутдинов, Марат Шайморданов и Владислав Камилов. Тогда как у хабаровчан забил лишь Артем Самсонов, а удары Николая Калинского и Мирослава Марковича парировал вратарь "Шинника" Дмитрий Яшин.

Таким образом, из розыгрыша Кубка страны выбыл еще один представитель РФПЛ. "Шинник" же в полуфинале сразится с победителем матча между пермским "Амкаром" и курским "Авангардом", который состоится сегодня и начнется в 17:30 по московскому времени.

А завтра состоятся еще два матча четвертьфинала. "Тосно" примет на своем поле "Луч-Энергию", а "Крылья Советов" обещают, что успеют подготовить поле к поединку со "Спартаком" - пока что главным фаворитом турнира.

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