Первым полуфиналистом Кубка России по футболу стал "Шинник"

Определился первый полуфиналист Кубка России по футболу. Им стал ярославский "Шинник", на выезде победивший "СКА-Хабаровск".

Основное время матча завершилось без забитых мячей, а в дополнительных таймах зрители также не увидели голов. Определять победителя пришлось в серии пенальти, и здесь точнее были гости, выигравшие 4:1. Свои попытки реализовали Никита Безлихотнов, Эльдар Низамутдинов, Марат Шайморданов и Владислав Камилов. Тогда как у хабаровчан забил лишь Артем Самсонов, а удары Николая Калинского и Мирослава Марковича парировал вратарь "Шинника" Дмитрий Яшин.

Таким образом, из розыгрыша Кубка страны выбыл еще один представитель РФПЛ. "Шинник" же в полуфинале сразится с победителем матча между пермским "Амкаром" и курским "Авангардом", который состоится сегодня и начнется в 17:30 по московскому времени.

А завтра состоятся еще два матча четвертьфинала. "Тосно" примет на своем поле "Луч-Энергию", а "Крылья Советов" обещают, что успеют подготовить поле к поединку со "Спартаком" - пока что главным фаворитом турнира.