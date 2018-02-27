Подросток погиб под колесами электрички на станции Домодедово

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку по факту гибели и травмирования несовершеннолетних на железнодорожной станции Домодедово в Подмосковье.

Как сообщает ведомство, согласно предварительным данным, трагедия произошла во вторник, 27 февраля, около 20-00. "Двое подростков 2000 года рождения, опаздывая на электропоезд, решили сократить путь и перейти железнодорожные пути в неустановленном для этого месте перед приближающимся подвижным составом", - рассказали в управлении.

Машинист электрички "Москва - Ожерелье" заметил пешеходов, но остановить состав уже не успел. В результате один подросток госпитализирован с травмами, второй скончался на месте.

"На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа", - сообщили в ведомстве. После проведения проверки будет вынесено процессуальное решение.