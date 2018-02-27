Польскому политологу Томашу Мацейчуку грозит выдворение из РФ

Мытищинский городской суд Подмосковья во вторник решит вопрос об административном наказании для гражданина Польши Томаса Мацейчука. Об этом сообщила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова. По ее словам, в суд поступили материалы административного дела в отношении Мацейчука. Ему вменяется нарушение миграционного законодательства РФ.

"Томащ Мацейчук подозревается в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 19.27 Кодекса об административных правонарушениях "представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета", - уточнила представитель суда.

Судебное заседание состоится, по словам Осиповой, сегодня "не ранее 16:00".

Согласно КоАП, в случае признания Мацейчука виновным, ему грозит административный штраф в размере от 5 до 7 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового.

Ранее во вторник сообщалось, что по месту проживания Мацейчука - в квартире в Подмосковных Мытищах - во вторник с утра полицейские проводят обыск. Польский политолог известен регулярным участием в политических ток-шоу на российских телеканалах. Во время своих выступлений он не раз демонстрировал русофобские взгляды. Недавно своими высказываниями даже спровоцировал драку в телестудии.

Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следственные действия у Мацейчука прошли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту публикации в одной из соцсетей видеоролика экстремистского содержания.