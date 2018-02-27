Собянин запустил пилотный проект "Электронный дом"

Новый пилотный проект под названием "Электронный дом" запущен в Москве. Решение на этот счет принято на заседании президиума правительства Москвы. Цель проекта - упростить москвичам решение важных вопросов, касающихся жизни их дома и тем самым улучшить управление многоквартирными домами.

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что с инициативой этого проекта выступила Общественная палата Москвы:

- Москвичи хорошо знают, что провести общее собрание собственников многоквартирного дома часто практически невозможно, - сказал он.- А от его решения зависит все - от капитального ремонта до благоустройства. Упростить эту процедуру призвана новая система электронного голосования жителей многоквартирных домов, создать которую предлагает Общественная палата Москвы.

Член Общественной палаты столицы Александр Козлов рассказал, что к этой идее их подтолкнули трудности при проведении общих собраний, с которыми они столкнулись при обсуждении программы реновации. По его словам, на некоторые из них уходило от 2 до 8 месяцев. По итогам же собраний общественники нередко получали протоколы по 500-600 страниц, где стоило допустить какую-то небольшую ошибку и любое решение собрания можно было объявить недействительным. Помогало использование соцсетей, ряда мессенджеров, что упрощало общение и ускоряло процесс принятие решения. Так родилась идея проведения электронных собраний. Компании, которые готовы взять на себя их проведение, есть.

Встречи с москвичами, отметил Козлов, показали, что многие из них поддерживают это новшество. Смущает же горожан лишь опасение, что информация об их собственности и другая конфиденциальная информация, озвученная на электронном собрании, может попасть к третьим лицам. Поэтому Общественная палата и обратилась к городским властям с предложением предоставить для проведения электронных собраний городскую площадку.

Предложение было принято, сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев. На портале "Активный гражданин" открылся раздел, который так и называется "Электронный дом".

В его рамках жители любого дома в столице могут проводить по насущным для них вопросам опросы - к примеру, нужно ли оставлять в подъездах консьержек или для безопасности достаточно установленных видеокамер или есть ли необходимость закрыть двор на шлагбаум. Кроме того, информировать всех жителей дома о любых новшествах, а так же проводить и общие собрания для решения юридически значимых вопросов для управления данным домом.

Инициатором опросов и информирования могут быть собственники жилых и нежилых помещений в данном доме, жители, зарегистрированные в нем по месту жительства, а так же управляющие компании и Фонд капитального ремонта. Но для того чтобы начать проводить общие собрания в системе "Электронный дом", жителям предстоит предварительно принять на этот счет решение на собрании в традиционной форме. Участниками собраний могут быть только собственники помещений. Помимо электронного голосования, жители смогут принять участие в собрании и лично в специальном Центре доступа. В случае, если человек проголосовал и там, и там, будет зачтено последнее по дате голосование.

Решение общего собрания в форме заочного электронного голосования будет автоматически формироваться в виде протокола и размещаться на "Активном гражданине".

Для того, чтобы иметь возможность инициировать опросы и информирование, а так же участвовать в общих собраниях, жители и собственники помещений должны идентифицировать себя, привязав свой профиль к системе "Активный гражданин" к профилю mos.ru, где имеются необходимые личные данные (ФИО, дата рождения, номер и серия паспорта, СНИЛС и др).