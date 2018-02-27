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27.02.2018 23:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Зарплата за углом

В Москве появился "радар" для поиска работы у дома
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7506 (43)
Более миллиона москвичей скачали новое приложение Radar для поиска работы рядом с домом. Как рассказал "РГ" автор проекта Павел Гужиков, чаще всего с помощью "радара" ищут барменов, официантов, кассиров, продавцов.
Фото: Егор Еремов/РИА Новости
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Radar бесплатен и для работодателей, и для соискателей, а вложенные в проект средства Гужиков "отбил" с помощью инвесторов. Приложение пригодится тем, кто устал тратить до четверти своего дня на дорогу до службы. Одно из недавних исследований портала Superjob гласит: большинство горожан хотят добираться до офиса за 22 минуты. А в среднем выходит около часа. Radar же позволяет подобрать десятки вакансий не то что на одной ветке метро, а буквально за углом от дома. Гужиков подметил: в сфере обслуживания текучка огромная, персонал там мотивирует в основном не зарплата, а возможность лишний раз не трястись в автобусах и метро. Многие фастфудные рестораны специально подбирают потенциальных сотрудников из числа живущих поблизости. Но это нужно писать резюме, полдня обзванивать сети... Проще скачать Radar и лишь заполнить небольшую анкету. С августа 2016-го Radar разместил более 50 тысяч вакансий. Есть вакансии и от крупных сетей, и от мелких цветочных магазинов. Небольшим работодателям нравится, потому что тут они наравне с крупными, комментирует Гужиков. Приложение можно скачать для всех гаджетов на IOS и Android.

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