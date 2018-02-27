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27.02.2018 23:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лот с историей

У столичных инвесторов растет спрос на исторические дома
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск №7506 (43)
Столичные власти выставили на торги часть доходного дома 1904 года постройки на Большой Полянке - москвичам он хорошо известен по большому настенному панно "Мы строим коммунизм". Новый владелец здания сможет распорядиться им по своему усмотрению, но сначала ему придется провести ремонт и реставрацию, а также построить паркинг. В мэрии отмечают: несмотря на строгие условия по сохранению исторической недвижимости, спрос на нее растет.

Хорошо продемонстрировал это недавний аукцион на право льготной аренды старинного доходного дома в Хамовниках - за него боролись 22 потенциальных инвестора! "Начальная стоимость лота выросла в 13 раз и составила 31,2 млн рублей. За объект инвесторы реально бились на протяжении шести часов", - рассказал "РГ" глава департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Фото: Depositphotos.com
Россия вернула себе статус инвестиционной страны

Чиновник добавил, что спрос на объекты с историей в Москве увеличивается год от года. Во многом этому способствует программа "1 рубль за квадратный метр", по которой ветхие особняки город передает инвесторам с условием научной реставрации. После завершения работ здание переходит бизнесу в аренду за рубль за квадратный метр в год на 49 лет.

"Покупателям это выгодно, поскольку особняки преимущественно располагаются в центре города и имеют собственную территорию и богатую историю, - рассказал "РГ" Дегтев. - Город тоже в выигрыше - без бюджетных инвестиций он получает восстановленный архитектурный памятник, который пусть и через 49 лет, но вернется в полное его распоряжение, а мог бы разрушиться - все восстановить на бюджетные деньги невозможно".

С момента старта программы в 2012 году уже 9 архитектурных памятников отреставрированы и еще на 11 сейчас ведутся работы, не считая дома в Хамовниках, недавно разыгранного на аукционе. По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, таким образом инвесторы уже спасли от разрушения "Дом с кариатидами" лепщика Петра Сысоева, казарму Екатерининского дворца и другие здания.

В среднем на один лот претендуют шесть участников

"С момента старта программы установилась и сохраняется высокая конкуренция, - отмечает она. - В среднем на один лот претендуют 6 участников, а среднее превышение стартовой цены составляет почти 350%. Есть прецеденты, когда аукцион длится 7-10 часов, как было со зданием бывшей конюшни усадьбы Татарниковых".

Стартовая цена на аукционе по льготной программе касается первых лет аренды здания - за нее инвесторы платят рыночную цену, установленную во время торгов. Право на льготную цену возникает лишь после завершения реставрационных работ.

Впрочем, интерес инвесторов не угасает и к домам, которые город выставляет на продажу вне программы.

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