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27.02.2018 23:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержали за ненависть

В отношении польского журналиста проведены следственные действия
Текст: Константин Волков
Российская газета - Столичный выпуск №7506 (43)
Польский журналист Томаш Мацейчук был задержан в подмосковных Мытищах на съемной квартире. Правоохранительные органы провели в его жилище обыски. Позднее в тот же вечер Мытищинский суд отпустил его. Судья вернул дело представителю УФМС по Московской области, поскольку усмотрел нарушения в материалах. Как написал сам Мацейчук на своей странице "ВКонтакте", "меня отпустили. Суд в четверг, 1 марта, в 15.00. Могут депортировать из России в Евросоюз".
В Сети появилось видео задержания польского политолога Мацейчука

Мацейчуку вменяют уголовное дело по статье 282 УК РФ - возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, "следственные действия проводились в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по факту публикации в одной из социальных сетей видеоролика экстремистского содержания". В ходе обыска у него в квартире была обнаружена, по некоторым данным, националистическая литература и запрещенная символика, а также несколько благодарственных писем от глав украинских добровольческих батальонов "Айдар" и "Донбасс". Кроме того, начата проверка правомочности нахождения польского гражданина на территории России, статья 19.27 КоАП (представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета). Именно в связи с этими подозрениями его и доставили в Мытищинский суд. Однако Статья 19.27 КоАП предусматривает различные меры наказания, от штрафа до депортации.

Томаш Мацейчук неоднократно выступал на российском телевидении как журналист и политолог в общественно-политических шоу "Первая студия", "Время покажет", "Место встречи" и других. Не так давно спор с главным редактором издания PolitRussia Русланом Осташко привел к боксерскому поединку. 22 февраля Мацейчук и Осташко встретились в боксерском поединке. Победил Осташко.

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