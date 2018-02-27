Сражение поэтов ушедшего века прошло в вестибюле станции метро "Маяковская". У бюста Владимиру Маяковскому стихи классиков читали молодые рэперы и поэты.

- Поэтические состязания были всегда, - напомнили москвичам с ринга ведущие - поэтесса Наталья Трейя и фристайлер Лев Киселев. - Ровно 100 лет назад, 27 февраля 1918 года, в Политехническом музее состоялась самая известная поэтическая битва за титул "Король поэтов". В финале состязались Владимир Маяковский и Игорь Северянин. Маяковского раздражала излишняя аристократичность Северянина, а Северянина - хамство Маяковского. В своих стихах они и высказали друг другу претензии, а рассудили их зрители.

Молодые исполнители решили повторить состязание, но устроить его в стиле модного рэп-баттла. "Готовились заранее, выбирали поэтов, между которыми был острый конфликт. В результате сделали пары: Евгений Евтушенко и Иосиф Бродский, Анна Ахматова и Николай Гумилев, - рассказал "РГ" Денис Дронов, выступавший в образе Евтушенко, а на самом деле участник московской фристайл-мастерской. - Выдумывать ничего не пришлось. В стихах Бродского и Евтушенко все сказано, оставалось сочинить свои куплеты и подготовиться к импровизации".

В первом раунде каждый участник баттла зачитал два куплета, из которых первый - это оригинальное произведение классика, а второй - современный, переосмысленный молодым исполнителем. Во втором раунде уже импровизировали. О чем читали? Ахматова и Гумилев о личном, о любви и ревности, а Бродский и Евтушенко - о патриотизме, о России.