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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Значит, это кому-то нужно

На "Маяковке" встретились поэты ушедшего в историю века
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск №7506 (43)
Сражение поэтов ушедшего века прошло в вестибюле станции метро "Маяковская". У бюста Владимиру Маяковскому стихи классиков читали молодые рэперы и поэты.
Молодые исполнители повторили битву поэтов, состоявшуюся 100 лет назад. Фото: Александр Корольков/РГ Молодые исполнители повторили битву поэтов, состоявшуюся 100 лет назад. Фото: Александр Корольков/РГ
Молодые исполнители повторили битву поэтов, состоявшуюся 100 лет назад. Фото: Александр Корольков/РГ

- Поэтические состязания были всегда, - напомнили москвичам с ринга ведущие - поэтесса Наталья Трейя и фристайлер Лев Киселев. - Ровно 100 лет назад, 27 февраля 1918 года, в Политехническом музее состоялась самая известная поэтическая битва за титул "Король поэтов". В финале состязались Владимир Маяковский и Игорь Северянин. Маяковского раздражала излишняя аристократичность Северянина, а Северянина - хамство Маяковского. В своих стихах они и высказали друг другу претензии, а рассудили их зрители.

Фото: wikimedia.org
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Молодые исполнители решили повторить состязание, но устроить его в стиле модного рэп-баттла. "Готовились заранее, выбирали поэтов, между которыми был острый конфликт. В результате сделали пары: Евгений Евтушенко и Иосиф Бродский, Анна Ахматова и Николай Гумилев, - рассказал "РГ" Денис Дронов, выступавший в образе Евтушенко, а на самом деле участник московской фристайл-мастерской. - Выдумывать ничего не пришлось. В стихах Бродского и Евтушенко все сказано, оставалось сочинить свои куплеты и подготовиться к импровизации".

В первом раунде каждый участник баттла зачитал два куплета, из которых первый - это оригинальное произведение классика, а второй - современный, переосмысленный молодым исполнителем. Во втором раунде уже импровизировали. О чем читали? Ахматова и Гумилев о личном, о любви и ревности, а Бродский и Евтушенко - о патриотизме, о России.

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