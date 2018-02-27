Анна Климентова, руководитель аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог:

- В России требования к содержанию дорог в населенных пунктах регламентируются национальным стандартом ГОСТ 50597. Согласно действующей редакции этого документа, на проезжей части в городах должен круглогодично поддерживаться режим черного асфальта с хорошо различимой разметкой. С 1 июня 2018 года вступит в силу новая редакция данного ГОСТа. Помимо отсутствия на проезжей части любых видов зимней скользкости (а это рыхлый и талый снег, накат, гололед) в нем появятся требования уборки пешеходных зон и тротуаров от любого вида зимней скользкости.

Так, на тротуарах с интенсивностью движения свыше 250 человек в час поверхность должна быть освобождена от любого вида снега спустя час после снегопада и в течение 12 часов - от гололеда. Что касается допустимости использования противогололедных материалов (ПГМ), то соответствующих нормативных актов и требований сегодня немного. Всего два.

Согласно федеральному экологическому законодательству, к применению в населенных пунктах допускаются только ПГМ, получившие положительное заключение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) федерального уровня. То есть антигололедные средства конкретного производителя должны пройти всесторонние исследования и проверку федерального Росприроднадзора на предмет возможности и допустимости их использования. Кроме этого, действует СанПин "Санитарные правила содержания населенных мест", содержащий запрет на применение на дорогах и тротуарах хлорида натрия и перемещение льда и грязного снега на газоны. Каких-либо других требований к ПГМ именно в населенных пунктах пока, на уровне нормативных актов, нет. Есть различные требования в отраслевых дорожных нормах Росавтодора, и на них часто муниципальные дорожные службы опираются за неимением других, хотя для населенных пунктов они имеют рекомендательный характер.

Эти нормы также требуют пересмотра, поскольку были разработаны 14 лет назад. И, на мой взгляд, для ПГМ в населенных пунктах некоторые показатели должны быть ужесточены. Таким образом, кроме двух вышеперечисленных требований - положительного заключения ГЭЭ федерального уровня и запрета на применение хлорида натрия - никаких других в качестве обязательных к выполнению в населенных пунктах нет. В каждом городе обычно разрабатываются собственные регламенты уборки (правила содержания), где определенные требования к ПГМ прописываются, но, как правило, они очень расплывчаты. Выбор антигололедных средств в большинстве случаев остается на совести подрядчика, убирающего улицы.

Если следовать принципам разумности, то в населенных пунктах должны использоваться наиболее безопасные для человека и животных ПГМ, желательно четвертого класса опасности. Это средства, не вызывающие аллергических реакций, без запаха, с ингибиторами коррозии и биоразлагаемыми солями. В Перми в действующих правилах благоустройства и содержания территории допускается применение противогололедных материалов. Однако нормы, которым они должны соответствовать, практически отсутствуют.

Есть фраза, что тротуары должны посыпаться "экологически безопасным противогололедным материалом" и запрещено "применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного материала на тротуарах, посадочных площадках остановок городского пассажирского транспорта, пешеходных дорожках и мостиках, лестницах, во дворах и прочих пешеходных зонах". Выбор вида ПГМ в Перми предоставлен подрядчику. Насколько мне известно, на проезжей части используется технический хлорид натрия марки "Галит", на тротуарах - пескосоляная смесь.

По последним медицинским исследованиям, песок, используемый в качестве ПГМ, увеличивает запыленность города, смешивается с отходами автомобильного транспорта - топливом, резиной от шин, истертым асфальтом и так далее. Частицы кремния обволакиваются данными опасными отходами, измельчаются и в весенний период поднимаются в воздух. Такая смесь относится ко второму классу опасности для человека, вызывает аллергические, бронхиальные и онкологические заболевания. ВОЗ рекомендует снижать загрязнение атмосферы городов твердыми частицами, в том числе сокращать использование песка в качестве ПГМ.

Если говорить про галит, то это техническая соль, хлорид натрия. Его негативные свойства давно известны и хорошо изучены. Для человека это умеренно опасное вещество третьего класса и опасности не несет. Но с точки зрения воздействия на окружающую среду и имущество граждан, хлорид натрия не самый лучший реагент. Он отличается высокой коррозионной активностью, способностью засаливать почвы и угнетать растительность, негативно влияет на обувь. При этом обладает невысокой плавящей способностью и ограниченной температурой применения - до минус 12 градусов. Сегодня существуют ПГМ, обладающие намного более высокими технологическими характеристиками и более щадящими свойствами по отношению к природе, металлу и обуви.