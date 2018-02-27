На инвестиционном форуме в Сочи компания "ФосАгро" и правительство Саратовской области заключили соглашение о партнерстве. Документ, который подписали генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев и губернатор Валерий Радаев, предусматривает ряд проектов в производственной, природоохранной, социальной сферах. Сотрудничество между региональной властью и социально ответственным бизнесом продолжается уже не первый год.

Единственный в стране

В Балаковском филиале АО "Апатит" (входящем в группу "ФосАгро") запланирована реализация инвестиционных проектов стоимостью около 2,7 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на повышение эффективности производства, расширение ассортимента продукции и увеличение ее объемов.

В настоящее время предприятие в Балакове является единственным в России и одним из крупнейших в Европе производителей кормовых фосфатов. Оно первым в стране сертифицировало этот вид продукции по европейскому стандарту контроля качества кормовых материалов GMP+. Также предприятие выпускает минеральные удобрения различных марок, ежегодно увеличивая объемы производства. И все благодаря постоянной модернизации мощностей и реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на повышение эффективности и безопасности.

Сейчас в Саратовской области "ФосАгро" завершает строительство трубопровода, соединившего завод в Балакове с магистральным аммиакопроводом Тольятти-Одесса. С выходом нового аммиакопровода на проектную мощность будет обеспечено надежное, эффективное и экологичное снабжение предприятия важнейшим сырьем для производства удобрений.

Продукция "ФосАгро" экспортируется в более чем сто стран мира на всех континентах. Компания является лидером по поставкам минеральных удобрений и на внутренний рынок. За три минувших года объемы минеральных удобрений, используемых сельхозпредприятиями Саратовской области, выросли в два раза.

В числе лидеров

Примечательно, что за несколько дней до начала инвестиционного форума в Сочи компания "ФосАгро" стала победителем Всероссийского конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2017". Причем успеха она добилась сразу в двух номинациях: "За динамичное развитие бизнеса" и "За экологическую ответственность". Награждение победителей конкурса прошло на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По мнению экспертов, на протяжении последних лет группа "ФосАгро" демонстрирует устойчивые темпы роста производства, реализует программы технического перевооружения и модернизации, повышения безопасности труда и улучшения бытовых условий на рабочих местах.

В 2017 году компания завершила самую масштабную в своей истории инвестиционную программу общим объемом более 65 миллиардов рублей, построила новые производства аммиака (мощностью 760 тысяч тонн в год), карбамида (500 тысяч тонн в год) и высокомощные биолого-химические очистные (БХО) сооружения в череповецком химическом комплексе. В результате группа вышла на первое место в Европе по производству карбамида и минеральных удобрений.

В целом по итогам прошлого года компания "ФосАгро" более чем на 12 процентов увеличила объем производства и выпустила свыше 8,3 миллиона тонн минеральных удобрений и кормовых фосфатов.

Строительство биолого-химических очистных сооружений в Череповце было включено Минприроды РФ в перечень мероприятий Года экологии. Пуск этого объекта позволил замкнуть в единую систему промышленный водооборот череповецкого химического комплекса и исключить попадание стоков в природные водоемы.

Особое внимание в "ФосАгро" уделяется использованию вторичных энергоресурсов и повышению глубины переработки сырья. Как объясняют в компании, это позволяет последовательно снижать воздействие предприятий на окружающую среду до значений, заложенных в Европейских справочниках наилучших доступных технологий.

Совместно с ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и прикладной химии "ФосАгро" реализует программу поддержки исследований молодых ученых со всего мира в сфере зеленой химии, в частности в поиске инновационных решений по переработке и использованию вторичных ресурсов и отходов промышленного производства.

Поставки фосфорсодержащих удобрений саратовским аграриям выросли в два раза

- Стабильное присутствие "ФосАгро" в числе победителей конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность", который проводится с 1997 года, - лучший показатель устойчивого развития компании, ее конкурентоспособности,

Эффективности и социальной ответственности. Мы последовательно шли к тому, чтобы стать лучшей компанией в своем сегменте глобального рынка. На развитие направлено 250 миллиардов рублей, и, завершая одну инвестпрограмму, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Идем вперед, не снижая темпов, уверенно смотрим в будущее, - отмечает генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев.

Дружба и согласие

Перспективы развития и повышения экологической безопасности Балаковского филиала АО "Апатит" подробно прописаны в заключенном с правительством Саратовской области соглашении. Так, на природоохранные мероприятия в 2018 году будет направлено 310 миллионов рублей, на программы по промышленной безопасности и охране труда - более 95 миллионов.

Развитие производства - важный вопрос. Но для компании "ФосАгро" наряду с этим главными всегда были и остаются сотрудники. В текущем году планируется направить более 216 миллионов рублей на финансирование пакета социальных услуг работникам Балаковского филиала АО "Апатит", а также членам их семей.

Коллективные договоры, действующие на предприятиях группы, гарантируют сотрудникам высокий уровень социальной защиты. Кроме того "ФосАгро" реализует корпоративную жилищную программу, в рамках которой построено уже более 1700 квартир для химиков и горняков. Сотрудникам компании "ФосАгро" создаются все условия для оздоровления и занятий спортом. Прямо на территории предприятий открываются ФОКи и бассейны.

Соглашение, заключенное с региональным правительством, предусматривает также финансирование социальных программ, направленных на развитие города Балаково и всей Саратовской области. Предприятие направляет инвестиции в развитие здравоохранения, культуры, образования и спорта.

Во всех городах своего присутствия "ФосАгро" реализует проект "Детям России - Образование, Здоровье, Духовность - ДРОЗД". В его рамках компания занимается подготовкой будущих специалистов, востребованных предприятием, начиная со школьной скамьи. В старших классах школ создаются специализированные "ФосАгро-классы", где ученики получают углубленные знания по физике, химии, математике и информатике. В то же время программа позволяет школьникам гармонично развиваться, занимаясь различными видами спорта, участвовать в соревнованиях и фестивалях. Большинство выпускников таких классов продолжают обучение в профильных колледжах и вузах.

Балаковский филиал АО "Апатит" поддерживает профессиональные спортивные клубы: саратовский волейбольный клуб "Протон", баскетбольный клуб "Автодор" и спидвей-клуб "Турбина".

Участвует компания "ФосАгро" и в восстановлении разрушенных и строительстве новых православных храмов. В конце прошлого года в Балакове состоялось освящение закладного камня в основание храма во имя Спиридона Тримифунтского. Завершить строительство церкви планируется уже в этом году.

Ежегодные инвестиции компании "ФосАгро" в реализацию благотворительных и социальных проектов превышают 2,5 миллиарда рублей.

- Заключенное соглашение будет содействовать укреплению нашего многолетнего сотрудничества, оно отвечает долгосрочным экономическим интересам региона, способствует достижению социального благополучия. На решение этих задач направлено совершенствование внутрикорпоративной политики компании, рост заработной платы, расширение соцпакета и мер по охране труда, реализация инвестиционных программ, участие в областных социальных проектах, благотворительная помощь, - считает губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Компетентно

Андрей Гурьев, генеральный директор ПАО "ФосАгро":

- Символично, что подписание соглашения с правительством Саратовской области состоялось в рамках сочинского форума, поскольку наша компания постоянно реализует на своих предприятиях масштабные инвестиционные проекты. Обновление мощностей ведет к росту производительности, а устойчивое развитие наших предприятий является гарантией их участия в социальной и экономической жизни регионов присутствия компании. Увеличение объемов налоговых отчислений в региональные и местные бюджеты напрямую зависит от роста производительности. Балаковский филиал АО "Апатит" традиционно входит в число лидеров по налоговым взносам в региональную казну. Мы продолжаем держать курс на развитие этого предприятия, поддержку ранее запущенных социальных программ и спонсорских проектов. Но главным для нас остается защита прав наших сотрудников. Для выполнения этой задачи предусмотрено финансирование пакета социальных услуг, рост средней заработной платы по предприятию, улучшение условий труда. Именно благодаря нашим сотрудникам предприятие в минувшем году смогло установить производственный рекорд, впервые выпустив более 2 миллионов тонн продукции. Вместе мы сможем добиться еще более высоких результатов, чтобы юбилей Балаковского филиала АО "Апатит", которому в этом году исполняется 45 лет, встретить с очередными рекордными показателями.

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