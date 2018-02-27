Нижегородские медики создали мобильное приложение для диагностики рака

Нижегородская область демонстрирует высокий потенциал в сфере здравоохранения, и регион имеет все возможности, чтобы стать лидирующим по таким направлениям в лечении рака, как молекулярная биология и генетика, иммуно- и персонифицированной терапия новообразований, а также ядерная медицина.

Об этом в ходе визита в Нижний Новгород заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. В научном центре Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) она отметила высокий уровень проведения молекулярно-биологических, клеточных и других исследований - начиная от сертифицированного вивария и заканчивая совершенно уникальными методами конфокальной микроскопии для живых клеток и тканей.

В центре диагностики и лечения опухоли кожи ПИМУ Веронике Скворцовой рассказали о мобильном приложении для диагностики новообразований кожи.

- Приложение придумано в октябре прошлого года, - сообщили сотрудники центра. - Оно очень простое. Новообразования снимаются камерой телефона, после чего происходит анализ специально обученной нейронной сетью. Далее программа делает вывод, безопасное образование или нет. Приложение будет запатентовано как совместная собственность. В базе уже есть около пяти тысяч изображений, но программа имеет возможность постоянного дополнения.

- Борьбу с онкологическими заболеваниями мы считаем приоритетным проектом, и у Нижегородской области есть все основания не просто подключиться к нему, как многим регионам, а возглавить часть направлений, - отметила министр.

Впрочем, успехи есть не только в лечении рака. К примеру, Вероника Скворцова обратила внимание, что смертность от основных причин снижается в регионе во всех возрастных группах, а младенческая уже ниже среднероссийской - 5,2 на тысячу родившихся. Во многом это связано с оснащением учреждений здравоохранения, в чем министр могла убедиться лично, посетив роддом № 7 40-й городской клинической больницы.

Там Вероника Скворцова поздравила нижегородскую семью Анастасии и Павла Гришиных с рождением тройни - Арины, Тимофея и Дмитрия - и пожелала, чтобы "дети радовали маму и папу, бабушек и дедушек".

По словам главврача больницы Ирины Малиновской, Гришины - это первая тройня, которая родилась у них в этом году (дети появились на свет 11 января).

- За это время малыши окрепли и набрали вес, и сегодня их передали в заботливые родительские руки, - объяснила Ирина Малиновская. - В роддоме созданы все условия, обеспечивающие выхаживание детей с низкой и экстремально низкой массой тела.

Затем Вероника Скворцова побывала в "бережливой поликлинике" - городской поликлинике № 7. Важно, что уже в холле разделяются потоки здоровых и больных пациентов, чтобы не было перекрестных инфекций. Специально выделен блок, где здоровые граждане могут комфортно пройти профилактический осмотр.

- С апреля прошлого года, когда первые поликлиники вошли в этот проект, сократилось и время ожидания, и запись на прием к врачу, - заключила министр здравоохранения РФ. - В регионе планируется включить в проект все поликлиники. Это сразу улучшит впечатление населения от посещения медицинских учреждений и повысит удовлетворенность оказанной помощью.

Мнение

Валерий Пуршев, генеральный директор ООО "Инновационные медицинские технологии":

- За последние несколько лет, на мой взгляд, ситуация в сфере здравоохранения в области заметно улучшилась.

В частности, большой позитив вызывала информация о визите гендиректора Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Александра Румянцева в рамках окружного семинара, состоявшегося на базе детской областной клинической больницы (НОДКБ). Александр Григорьевич высказал свои рекомендации относительно дальнейшего развития данного направления в НОДКБ. Детское гематологическое отделение создано в больнице еще в 1971 году, теперь она потенциально готова выходить на более высокий уровень.

Большой потенциал в области кардиохирургии новорожденных имеет кардиоцентр. Ситуация там мне хорошо известна, так как на протяжении трех лет нами совместно с фондом "Russian Gift of Life" (США) и альянсом "William Novick Global Cardiac Alliance” организовывались выездные миссии международной группы врачей с целью обучения специалистов кардиоцентра новому подходу к оперативному лечению тяжело больных детей. Кроме того, специалистами кардиоцентра уже освоены такие высокотехнологичные методики, как эндопротезирование клапанов сердца.

В целом работа по лечению больных различной сосудистой патологии в области налажена системно. Это, как мне кажется, в первую очередь, благодаря профессиональной работе врачей сосудистых центров, особенно центров первого уровня на базе областной клинической больницы имени Семашко, городских больниц № 13 и № 5 и конечно, Специализированной кардиохирургической клинической больницы.

Во время последнего посещения Нижегородской области министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой было обращено внимание на необходимость дальнейшего совершенствования материально-технической базы ЛПУ. Крайне позитивно, что руководители и федерального, и регионального уровней, как мне кажется, имеют близкую точку зрения в данном вопросе.