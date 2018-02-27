Шесть человек погибли при пожаре в Пермском крае

При пожаре в общежитии города Чусовой в Пермском крае погибли шесть человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС проинформировали в Следственном управлении Следственного комитета по Пермскому краю.

Сообщение о происшествии в жилом доме по улице 50 лет ВЛКСМ поступило во вторник в 00:40 по местному времени. Спасатели эвакуировали жильцов по лестничному маршу, в подъезде было сильное задымление.

"В результате пожара шесть человек погибли: женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей, - сообщили агентству в управлении. - По данному факту следственными органами СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")".

Трое пострадавших госпитализированы с ожогами верхних дыхательных путей. На месте происшествия работает группа следователей-криминалистов. Причина пожара устанавливается.