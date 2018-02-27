В Башкирии в аварии с большегрузами погибли три человека

Сегодня в Башкирии на федеральной трассе М5 произошло ДТП со смертельным исходом с участием двух фур.

- Около двух часов дня на 1284 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись и загорелись два грузовика. В результате столкновения погибли три человека - водители автомобилей и пассажир. Подробности ДТП уточняются, - рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Сейчас на месте происшествия работают полиция, пожарные и медики. На данном участке перекрыто движение, организован объезд через город Октябрьский.