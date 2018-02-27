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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Смертельный рейс

В Башкирии в ДТП с автобусом погибли девять человек
Текст: Гульназира Ишбердин
Российская газета - Столичный выпуск №7506 (43)
В Башкирии на трассе М5 произошло смертельное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Поначалу республиканская госавтоинспекция сообщила о пятерых погибших, но позже информацию уточнили - авария унесла жизни девяти человек.

- ДТП произошло на 1546м километре автодороги Самара - Уфа - Челябинск, близ села Улу-Теляк Иглинского района. Здесь столкнулись грузовик MAN и микроавтобус Mercedes-benz Sprinter. Автобус следовал по маршруту Уфа - Усть-Катав. В нем находилось 12 пассажиров, девять из них погибли на месте, - рассказал главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

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Еще трех пассажиров автобуса госпитализировали в ближайшую больницу города Аша Челябинской области. По словам пресс-секретаря минздрава РБ Светланы Кускарбековой, на момент госпитализации их состояние оценивалось как средней тяжести. Пострадавшие получили различные травмы. Один из участников ДТП, по предварительным данным, водитель грузовика, отказался от госпитализации.

Рейсовый автобус из Челябинской области прибыл вчера в Уфу днем из Усть-Катава. В районе 15 часов он поехал по обратному маршруту, но пробыл в пути совсем недолго - трагедия случилась под Уфой.

Экспертам предстоит выяснить, что стало причиной аварии: человеческий фактор, погода или же дефекты дорожного покрытия. При этом в федеральном управлении дорог "Приуралье" поспешили заверить, что участок, где произошла авария, был расчищен и обработан антигололедным покрытием за пять минут до трагедии.

В автобусе находилось 12 пассажиров, девять из них погибли на месте

Отметим, что вчера в Башкирии с ночи шел обильный снегопад, создавший затруднения для проезда по дорогам. На трассах отмечались снежные заносы и снежный накат, небольшая гололедица. Несколькими часами ранее на этой же трассе произошла еще одна смертельная авария. Около двух часов дня на 1284м километре столкнулись два грузовика, в результате чего погибло три человека.

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