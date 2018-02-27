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27.02.2018 23:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Казани во время перестрелки ранены два человека, убит спецназовец

Текст: Тимур Алимов
Сотрудник правоохранительных органов у одного из жилых домов на улице Авангардная в Казани, где 27 февраля произошла перестрелка. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Сотрудник правоохранительных органов у одного из жилых домов на улице Авангардная в Казани, где 27 февраля произошла перестрелка. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Сотрудник правоохранительных органов у одного из жилых домов на улице Авангардная в Казани, где 27 февраля произошла перестрелка. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Три человека, по предварительным данным, получили ранения в ходе перестрелки на улице Авангардной в Казани, один из них скончался. 

По сведениям источников в правоохранительных органах, около девяти часов вечера житель одного из домов открыл стрельбу из окна квартиры. Огонь велся, предположительно, из охотничьего ружья.

Житель Свердловской области открыл стрельбу из окна по прохожим

По стечению обстоятельств, инцидент произошел в доме, где расположено отделение полиции. Как утверждают очевидцы, стрелком является местный житель, злоупотребляющий алкоголем.

В числе пострадавших - один гражданский, участковый, пришедший угомонить дебошира, а также сотрудник спецподразделения Росгвардии. Последний скончался от полученного в шею ранения.

На место происшествия прибыл врио министра внутренних дел по Республике Татарстан Рафаиль Гильманов, он руководит спецоперацией по задержанию злоумышленника.

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