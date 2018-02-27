В Казани во время перестрелки ранены два человека, убит спецназовец

Сотрудник правоохранительных органов у одного из жилых домов на улице Авангардная в Казани, где 27 февраля произошла перестрелка. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Три человека, по предварительным данным, получили ранения в ходе перестрелки на улице Авангардной в Казани, один из них скончался.

По сведениям источников в правоохранительных органах, около девяти часов вечера житель одного из домов открыл стрельбу из окна квартиры. Огонь велся, предположительно, из охотничьего ружья.

По стечению обстоятельств, инцидент произошел в доме, где расположено отделение полиции. Как утверждают очевидцы, стрелком является местный житель, злоупотребляющий алкоголем.

В числе пострадавших - один гражданский, участковый, пришедший угомонить дебошира, а также сотрудник спецподразделения Росгвардии. Последний скончался от полученного в шею ранения.

На место происшествия прибыл врио министра внутренних дел по Республике Татарстан Рафаиль Гильманов, он руководит спецоперацией по задержанию злоумышленника.