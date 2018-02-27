На Алтае впервые запечатлели снежного барса с четырьмя котятами

В Алтае-Саянском отделении WWF и Сайлюгемском национальном парке в Республике Алтай подвели предварительные итоги мониторинга популяции ирбиса - редкого снежного барса.

Как сообщили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, на основании данных фотоловушек эксперты сделали вывод о присутствии девяти особей снежного барса на территории кластера "Аргут" Сайлюгемского национального парка. В том числе двух взрослых самцов и двух самок с пятью котятами.

- На Аргуте мы получили уникальные кадры самки с четырьмя котятами, - рассказал научный сотрудник Сайлюгемского национального парка Алексей Кужлеков. - До этого фотоловушки на Алтае ни разу не фиксировали самок снежного барса сразу с четырьмя детенышами. Два года назад подобный уникальный случай был зарегистрирован в Монголии. Эта семья ирбисов обитает в самом центре кластера "Аргут" Сайлюгемского нацпарка, а это значит, что ирбисы чувствуют себя здесь в безопасности, и группировка снежных барсов растет, что дает надежду на восстановление популяции.

Кроме территории Сайлюгемского нацпарка, в феврале специалисты обследовали восточную часть Курайского хребта. Здесь на фотоловушках отметились уже известные молодые самцы снежного барса Курай и Кам, за жизнью которых специалисты следят уже несколько лет.

- Кроме учета численности снежного барса на Алтае, как и в других регионах, задачей специалистов стала полевая отработка программы мониторинга снежного барса, разработанной WWF в 2016 году, - говорит старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов. - Программа подготовлена на основе лучшего мирового опыта по изучению и сохранению ирбиса в мире и представляет собой унифицированный подход к сбору информации, систему установке автоматических камер и предполагает компьютерную обработку данных.

Справка

В 2017 году по инициативе Алтае-Саянского отделения WWF в России прошли самые масштабные учеты снежного барса за всю историю сохранения хищника в России. Результаты учетов в 2017 году показали: численность снежного барса в стране остается стабильной. Присутствие 43-47 особей ирбиса подтверждено данными автоматических камер, зафиксировано семь котят из четырех выводков: два выводка - в Республике Бурятия, два - в Туве.