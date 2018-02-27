Экспедиция "От Балтики до Арктики" попала в кукольное царство

Участники экспедиции "От Балтики до Арктики" побывали в Усинске. Это молодой город, где живут нефтедобытчики и останавливаются перед отправкой на промыслы вахтовики. Как оказалось, в этих местах живы не одной лишь нефтью. Путешественники обнаружили здесь уникальные артефакты и прониклись духом настоящего Севера.

Сам Усинск появился на картах лишь в 1966 году. А до этого крупнейшим населенным пунктом здесь был поселок Усть-Уса, основанный еще летом 1765 года. Усть-Уса, равно как и деревня Новикбож, входят сейчас в городской округ Усинска, но, несмотря на городскую прописку, здесь до сих пор живут деревенским укладом.

До Усть-Усы экспедицию сопровождала автоколонна Боевого братства ветеранов Чечни и Афганистана. Собственно, именно они, когда велась подготовка к экспедиции, рассказали организатором, что в 40 километрах от Усинска есть такой удивительный поселок. Путешественники послушались совета, приехали и ни разу не пожалели - участникам автоэкспедиции показали уникальный школьный музей, многим экспонатам которого могут позавидовать ведущие выставочные залы страны.

Заведующий музеем Игорь Васильевич Паншин долгие годы работал заместителем директора школы, потом вышел на пенсию и решил собирать местные древности. В коллекции - несколько тысяч предметов быта коми и ненцев. Паншин сам ездил по деревням, общался со старожилами, исследовал заброшенные дома. Многие экспонаты он "вел" по несколько лет, но в итоге они все равно оказались в коллекции музея.

Например, здесь хранятся два деревянных календаря коми. Это деревянные шестигранники, разделенные на две части. На каждой грани - зарубки по числу дней в месяце. Здесь же указаны православные праздники. Примечательно, что новый год по этому календарю наступал 1 марта.

Такие деревянные календари раньше были во многих домах. Ими удобно было пользоваться даже неграмотным. Сейчас это редчайший артефакт.

Несколько лет назад Игорь Паншин узнал, что в деревне Акись у некой Ануфриевой Ульяны Семеновны хранится два таких календаря. Поехал, стал выпрашивать. Пенсионерка ему отказала, а через год, проникнувшись доверием, сама вызвала и отдала один календарь - "чтобы дети просвещались". А еще через год снова позвала и вручила второй.

Сейчас оба календаря украшают экспозицию школьного музея. Помимо краеведческих экспонатов здесь есть и картины. Дело в том, что в 1937 году местную школу окончил художник Василий Игнатов. Паншин задумал получить несколько картин от именитого выпускника, несколько месяцев искал его адрес, вел переговоры. В итоге школьный холл украшает целая коллекция из 13 работ.

И такая напористость у хранителя музея во всем. Игорь Паншин говорит: иначе никак нельзя. Места здесь суровые, помощи ждать неоткуда, и если уж решил что-то сделать, то нужно делать самому и ни в коем случае не сдаваться.

Таких же принципов придерживаются и жители деревни Новикбож. Она тоже административно относится к Усинску. Именно отсюда 28 ноября 1941 года ушел на Карельский фронт оленно-транспортный батальон.

Учащийся местной школы Данил Святохо рассказал путешественникам, что всего бойцы, а их здесь называли каюрами, прошли на оленьих упряжках более полутора тысяч километров. Это была суровая зима 1941-1942 года. На фронте оленеводы входили в разведывательные бригады - олени не издают звуков, поэтому боец мог подойти близко к противнику, взять языка и быстро покинуть территорию. На оленях также вывозили раненых с поля боя. Всего из Коми на фронт отправилось 1600 оленеводов. В память об их подвиге в Новикбоже в 2015-м году открыли стелу. Участники экспедиции "От Балтики до Арктики" возложили цветы к памятнику.

Историю оленно-транспортных батальонов местные краеведы восстанавливают по крупицам. Большую работу проводят и местные школьники. В ближайшее время новикбожцы даже планируют выпустить о каюрах книгу. Ну а директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская поддержала порыв подростков, изучающих прошлое родного края, и подарила Данилу Святохо подписку на исторический журнал "Родина".

А еще Новикбож славится своими куклами. Здесь их называют "акань". Делают их в местном Доме культуры. Директор учреждения Татьяна Аксентьева по крупицам собирала сведения об обрядовой культуре коми. В коллекции здешнего музея хранятся костяные фигурки, в которые издавна играли ненцы. Здесь есть игрушки для любви, на удачу и для денег. Особый интерес представляет цикл обрядовых кукол "судьба женщины". Шесть фигурок представляют образ женщины коми от подросткового возраста до глубокой старости. Куклы у коми были двух видов - игрушки и обрядовые. Обрядовые куклы девочки начинали мастерить с пяти лет. Изначально это были просто перекрещенные деревянные палочки, на которые сверху надевался платок и кусок ткани - платье. В куклах, которые девочка делала уже после десяти лет, нужно было делать косы и заплетать их.

Куклы также служили символами. Например, существовали специальные куклы для Масленицы и для Вербного воскресенья. Если хозяйка выставляла их в окно, это означало, что в доме уже начали праздновать.

В память о кукольном царстве в Невикбоже местные умельцы подарили участникам экспедиции традиционных куколок-подорожниц, призванных защищать путников.

В самом Усинске путешественников встретили картингисты. Мотогонками на льду здесь увлекаются многие горожане, неудивительно, ведь снег здесь не тает семь месяцев в году. Ну а летом Усинск превращается в комариный край. Насекомых здесь настолько много, что в городе даже появился фестиваль "Комариные ночи". А на Студенческой площади стоит памятник комару-нефтянику. По уже сложившейся традиции в Усинске в экспедицию были приняты почетные участники - шапки и шарфы с коми-оберегами были вручены главе администрации Усинска Станиславу Хахалкину и председателю горсовета Николаю Такаеву.

Уже на выезде из Усинска путешественники смогли ощутить на себе, что такое настоящее бездорожье. Участники экспедиции временно пересели с комфортных внедорожников на снегоболотоходы "Зырянин". Это привычный транспорт в окрестностях Усинска. Только колеса у снегоболотоходов выше двух метров. Они могут пройти везде: по болотам, оврагам, сугробам. Выпускаются они здесь же, в Усинске.

От Усинска до Нарьян-Мара был самый трудный и опасный участок пути. Автоколонна шла по зимнику. Другой дороги в Ненецкий автономный округ просто нет. Отрезок в 400 километров внедорожники преодолевали более семи часов.

За окном тундра с горящими факелами нефтяных вышек сменялась ледяной пустыней, лишь изредка виднелись низенькие деревца, а по обочинам то и дело встречались искореженные машины. Дорога в Арктике не прощает лихачества.

Сейчас экспедиция находится в Нарьян-Маре. И хотя долгих перегонов на маршруте больше не будет, автоэкспедиция продолжается и раскроет еще множество тайн, которые хранит Крайний Север.

Справка "РГ"

Экспедиция "От Балтики до Арктики" организована "Российской газетой" и информационным агентством БНК. 19 февраля путешественники стартовали из Петербурга. Они проехали через Тихвин, Вологду, Тотьму, Великий Устюг, Котлас, Сольвычегодск, Сыктывкар, Сосногорск, Ухту и Усинск. Сейчас экспедиция находится в Нарьян-Маре.