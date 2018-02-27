Экспедицию "От Балтики до Арктики" встретили моржи и олени

В Печоре приезд участников экспедиции "От Балтики до Арктики" совпал с первыми крепкими в этом году морозами. Столбик термометра опустился ниже 32 градусов. Но несмотря на резкое похолодание, местные любители зимнего плавания решили удивить путешественников заплывом в полынье.

Этого участники экспедиции никак не ожидали. Во время церемонии встречи автоколонны у памятника полярнику Владимиру Русанову участники рассказывали о своем путешествии, фотографировались на память и общались с горожанами, как вдруг мимо участников экспедиции пробежала группа девушек... в купальниках.

Под удивленными взглядами путешественников, девушки спустились к реке Печоре, прыгнули в большую прорубь, поплавали несколько минут, а затем с невозмутимым видом вышли на берег и отправились в сторону бани.

- У нас в Печоре зимнее плавание очень популярно. Спортсмены плавают в любую погоду, - говорит глава администрации Печорского района Наталья Пашина. - У нас-то еще морозов настоящих не было. Еще лет двадцать-тридцать назад никого не удивляли морозы в 40 и даже 50 градусов, теперь климат стал теплее.

Например, в этом году зимник, который связывает Печору с Ухтой, смог заработать только 29 декабря. И это нонсенс, учитывая, что обычно он начинает функционировать с начала зимы. Обычная дорога с твердым покрытием здесь только строится.

Печора — молодой город, соответствующий статус был получен в 1949 году. А первые жилые дома здесь появились в 1940-м.

Ольга Капустина, заведующая сектором научно-просветительской деятельности Печорского историко-краеведческого музея рассказывает, что здесь располагался печально знаменитый Печорский лагерь. Труд заключенных использовался при строительстве Печорской железной дороги. Также в этих краях располагался женский сельхозлагерь. Уже и неизвестно, кто решил, что заниматься сельским хозяйством в северных широтах легко и необременительно, но женщины-заключенные по 12 часов в сутки работали на местных полях. Пшеница здесь не вызревает, поэтому сажали рожь и ячмень. Из овощей выращивали картофель, турнепс, свеклу, морковь и капусту.

Также труд женщин в большом количестве использовался на лесозаготовке.

Историки в Печоре - частые гости. Ученые исследуют не только историю ГУЛАГа, археологические изыскания проводятся у деревни Бызовая, в 18 километрах от Печоры. Там находится палеолитическая стоянка древнего человека. Помимо скребков, чопперов и чоппингов (заостренных камней), здесь нашли свыше двух тысяч костей мамонта.

Мамонт, к слову - главный символ Печоры.

Посмотреть на стоянку приезжают туристы со всей страны. А еще каждый год в конце июня здесь проводится праздник "Черинянь гаж". Черинянь - это национальный пирог с красной рыбой.

В каждом районе Коми своя кухня. И на празднике мастерицы из разных районов республики готовят привычные им блюда и угощают гостей.

А сердце Бызовой - это семейное подворье Шаховых. Здесь посетителей знакомят с традициями коми-ижемцев и рассказывают о суровом северном быте. Это единственное место в Коми, да и пожалуй, по всей стране. где во дворе в стойлах живут не коровы или козы, а северные олени.

- Привезли к нам в Печору трех оленей, чтобы забить на мясо, но животные оказались старыми. Никто не знал, что с ними делать, и тогда мы с родителями забрали оленей к себе, - говорит Ирина Шахова.

Сейчас в хозяйстве Шаховых два взрослых оленя и олененок. Животные ручные. Когда участники экспедиции зашли на территорию подворья, олени с интересом стали подходить к посетителям и даже разрешали почесать себя за ушком. Это нетипично для этих животных, ведь обычно они сторонятся человека.

Ирина Шахова признается: содержать оленей в домашних условиях не просто. Олени питаются ягелем, такие места в окрестностях есть. Но заготавливать ягель очень хлопотно, а заменить его чем-нибудь другим, например, комбикормом - невозможно. Местные ветеринары о домашних оленях хорошо знают. Они регулярно осматривают животных делают им прививки.

В центре подворья стоит большой чум. Ирина Шахова говорит, что ее прадед был оленеводом, поэтому в семье прекрасно знали, как правильно сделать и поставить эту конструкцию. Чум в подворье в качестве жилья не используют. Шаховы обустроили там экспозицию об оленеводческих традициях. А в сенях жилого дома они открыли настоящую выставку, посвященную истории своей семьи. Шаховы знают своих предков до 14 колена.

Мама Ирины, Надежда Васильевна Шахова, учит гостей правильно готовить рыбники и калитки (открытые пирожки).

На подворье приезжают ученики окрестных школ, туристы со всех уголков страны и даже из- зарубежа. Захаживают сюда и местные жители, ведь Шаховы - это первая семья, которая на собственном примере рассказывает о традициях коми-ижемцев.

- А как иначе-то, - говорит Надежда Васильевна. - Мы веками жили в гармонии с природой. Наши говоры, праздники, быт, конечно изучают этнографы, но этого недостаточно. Мы хотим, чтобы каждый человек получил возможность приобщиться к нашим традициям. Ведь все это, наше прошлое, часть истории одной большой страны.

Справка "РГ"

Автоэкспедиция "От Балтики до Арктики" организована "Российской газетой" и информационным агентством БНК. 19 февраля автоколонна выехала из Петербурга. Путешественники уже посетили Тихвин, Вологду, Тотьму, Великий Устюг, Котлас, Сольвычегодск, Сыктывкар, Сосногорск и Ухту. На пути экспедиции осталось два города Усинск и Нарьян-Мар.