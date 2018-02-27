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27.02.2018 22:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Цвет явленный

В Петербурге показали выставку отца и сына Явленских
Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7506 (43)
"Алексей и Андреас Явленские. Приключения цвета" - выставку с таким названием открыл в минувшую пятницу Русский музей. Петербуржцам показывают более сотни работ отца и сына, которые в свое время вынужденно отдалились от России, но всегда носили эту страну в своем сердце и считали источником вдохновения.
Эти портреты больше напоминают персонажей из снов и миражей... Фото: РИА Новости Эти портреты больше напоминают персонажей из снов и миражей... Фото: РИА Новости
Эти портреты больше напоминают персонажей из снов и миражей... Фото: РИА Новости

"Для моих деда и, в особенности, отца было бы огромной радостью узнать, что их творчество увидят в Петербурге", отметила на открытии наследница знаменитой фамилии Ангелика Явленская-Бианкони.

Работы Алексея Явленского Русский музей как-то раз уже выставлял: это был 2000-й год, когда о художнике почти ничего не знали. Нынешний проект совсем другой: и полотна показывают новые, и впервые в России выставляются картины его сына - Андреаса.

Фото: Нина Алексеева/РИА Новости
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- Алексей Явленский - один из художников, которые высоко ценятся в мире, однако все забывают, что его творческие корни - российские. Он учился у Репина, дружил с Грабарем, переписывался с Кардовским... Это была очень близкая, душевная связь, которой, к сожалению, почти не уделяют внимания на зарубежных выставках, - рассказывает замдиректора Русского музея по научной работе Евгения Петрова.

В подтверждение этих слов ранние работы Явленского-старшего представлены в окружении его современников. Видно, что художник будто соревнуется с ними, пытаясь найти свой уникальный "почерк". Вот три женских портрета авторства Репина - нарисованы они графитным карандашом, и рядом, в этой же технике - "Анюта" Явленского. А "Цветам и фруктам на рояле" Грабаря он противопоставляет свой "Синий кувшин с зелеными яблоками". Вскоре художник, правда, уходит от таких товарищеских "перекличек" и все свое творчество посвящает работе с цветом. Особенно его вдохновляли люди и лица: на выставке можно увидеть экспрессионистские циклы "Мистические головы" и "Абстрактные головы". Это своего рода портреты, однако больше они напоминают персонажей из снов или миражей. Еще один важный цикл - "Медитации". Эти маленькие картинки отсылают уже к состояниям человека: "Уравновешенность", "Мятущееся Я".

Вернуться в Россию из Германии Явленский так и не смог, хоть часто писал о таком желании друзьям-художникам. Его сын Андреас тоже мечтал об этом, но сложилось все не так, как хотелось: во время Второй мировой войны, будучи переводчиком (хорошо говорил по-русски), он попал в советский плен и несколько лет провел в Сибири.

В Петербурге открылась выставка "Лю Болин. Художник-невидимка"

В это время Явленский-младший почти не рисовал. Его манера сильно отличалась от того, что делал отец. На выставке представлены яркие пейзажи ("Локарно ночью", "Разгар лета на Украине"), портреты ("Мама", "Женский портрет") - и все это тоже экспрессионизм, но все же не такой мистический. Здесь много солнца, света и радости.

Работ Явленских в России - единицы. Две из них хранятся в Эрмитаже, в Русском музее до последнего времени была одна - ранняя.

После этой выставки их тоже станет две: архив Алексея Явленского подарил музею одно из поздних произведений автора "Большая медитация после бури".

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