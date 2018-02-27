На Кубани мужчину отправили в колонию за ограбление автозаправки

На Кубани 29-летнего мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима за грабеж АЗС на сумму в семь тысяч рублей.

Жителя Крыловского района Краснодарского края суд признал виновным в совершении преступления по статье "разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и незаконным проникновением в помещение".

По данным прокуратуры, в ноябре 2017 года подсудимый, являясь бывшим сотрудником одной из АЗС, пришел на эту автозаправку и отключил электричество.

- Затем мужчина запер одного из работников в помещении, где находился генератор электроснабжения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - После этого проник в помещение АЗС, где, угрожая пневматическим пистолетом Макарова, силой заставил отдать оператора-кассира семь тысяч рублей, а затем скрылся.

Сообщается, что во время рассмотрения дела подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся.