Росстат назвал регион-лидер по числу браков

В 2017 году Севастополь занял первое место в России по числу зарегистрированных браков на тысячу жителей. Об этом сегодня рассказала замначальника управления записи актов гражданского состояния Севастополя Елена Анохина.

- По данным Росстата, Севастополь три года подряд занимает лидирующие позиции в Российской Федерации по количеству зарегистрированных браков на тысячу населения, - сообщила Анохина. - В 2017 году в Севастополе было заключено 10,1 брака на тысячу жителей. Средний коэффициент в Южной федеральном округе составил 7,3, а по России в целом - 7,2.

Как отметила чиновница, в 2016 году город занимал второе место в стране с коэффициентом 9,6, тогда так в ЮФО и по России в целом он равнялся 6,7. Первое место было у Санкт-Петербурга с коэффициентом 9,7.

Всего в 2017 году в Севастополе заключено 4320 браков, что на семь процентов больше, чем в 2016. Севастопольцы в прошлом году расписывались с гражданами 18 иностранных государств, в том числе Украины, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Белоруссии, Грузии, Турции, Китая, Сирии, Италии и других.

На развод за тот же период подали 1916 севастопольских пар, что составляет почти 45 процентов от количества браков. По словам Елены Анохинной, число разводов растет из года в год, в сравнении с 2016 годом их стало больше на 25.

- Рост происходит, так как супруги могут зарегистрировать расторжение брака по отдельности, и на одну запись о браке приходится две записи о расторжении, - считает представитель управления ЗАГС.