На Урале глава района попал под статью за строительство на озере

Глава Аргаяшского района в Челябинской области стал фигурантом уголовного дела о строительстве в водоохранной зоне озера Увильды. Чиновнику, бессменно занимавшему пост главы с 2005 года, инкриминируется превышение должностных полномочий, сообщили в СК региона.

- По версии следствия, в 2013 году подозреваемый, выходя за рамки должностных полномочий, выдал разрешения на строительство объектов в лесах водоохранной зоны озера Увильды, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В ходе расследования в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. А для их устранения и профилактики в обязательном порядке внесено официальное представление.

Стоит отметить, что на застройку береговой полосы "уральской жемчужины" неоднократно обращали внимание в прокуратуре Челябинской области, требуя соблюдения законодательства о беспрепятственном доступе граждан к водному объекту. Сегодня большая часть берегов любимого туристами водоема перегорожены заборами частных владений.

Пока непонятно, о каких именно земельных участках в водоохранной зоне ведет речь следствие. Однако по статье о превышении полномочий выдавшим их чиновникам во главе с подозреваемым может грозить до семи лет лишения свободы.

В администрации района как-то прокомментировать уголовное дело отказались.