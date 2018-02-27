Житель Свердловской области открыл стрельбу из окна по прохожим

В городе Сухой Лог в Свердловской области задержали дебошира, открывшего беспорядочную стрельбу на улице Гоголя.

По информации регионального Следственного комитета, 26 февраля около 11 вечера обвиняемый сначала расстрелял дверь своей квартиры, а потом начал палить из окна в сторону стоявшей во дворе машины и случайного прохожего.

"Обвиняемый выстрелил раз десять. Он ранил проходившего по двору мужчину в голову и туловище - жизнь пострадавшего удалось спасти благодаря своевременному вмешательству врачей", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Следствие не исключает, что преступление свердловчанин совершил в приступе "белой горячки".

Стрелка оперативно обезвредили прибывшие на место происшествия сотрудники территориального отдела полиции. Как сообщили в региональном МВД, принадлежащие дебоширу охотничье ружье изъято, сам он помещен под стражу - ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).

Расследование инцидента продолжается.