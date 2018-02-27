РФ заблокировала в СБ ООН антииранский проект резолюции по Йемену

В Совете Безопасности ООН Великобритания предложила проект резолюции по Йемену, который фиксирует поставки Ираном оружия повстанцам-хуситам, передает РИА Новости.

Британский постпред особо указал, что Тегеран не соблюдает резолюцию СБ 2216, "так как не смог предпринять необходимых шагов для предотвращения прямых и непрямых поставок… запрещенных объектов установленным лицам и группам", в том числе - баллистических ракет.

Этот проект резолюции был заблокирован Россией, имеющей право вето, а также представителем Боливии.