Рогозин опроверг сообщение о "племяннике" в руководстве предприятия ОПК

У заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина нет племянника, который входит в совет директоров одного из оборонных предприятий страны. Об этом, как передает РИА Новости, политик написал в соцсети Facebook.

О якобы племяннике Рогозина - Романе Рогозине - ранее сообщила "Новая газета".

"В сегодняшнем номере написали, будто мой "племянник" входит в советы директоров ряда оборонных предприятий, и это очень плохо", - написал вице-премьер. По его словам, у него не было и нет "племянника по имени Роман".

"Никогда мои несуществующие племянники не входили в советы директоров перечисленных в вашей публикации компаний, - заявил Рогозин. - В реестр ОПК входит около полутора тысяч предприятий, вполне вероятно, что среди двух миллионов их сотрудников найдутся не только Ивановы, Петровы и Сидоровы, но и обладатели моей фамилии".