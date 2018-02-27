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27.02.2018 22:57
Рубрика: Экономика

Деньги примут на веру

Сбербанк может запустить прием вкладов по нормам ислама
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск №7506 (43)
Сбербанк рассматривает возможность приема вкладов у населения по нормам исламского банкинга в режиме пилотного проекта. Об этом заявил во вторник советник заместителя председателя правления банка Бехнам Гурбан-Заде на первом Российском исламском экономическом форуме.

По его словам, пилот может быть запущен в Казани, Грозном и Уфе до конца 2018 года. "Начинать можно пилотировать розничные депозиты, а используя данные депозиты, будем выпускать пластиковую карту, благодаря которой клиенты могут финансировать свои потребительские нужды", - сказал Гурбан-Заде (цитата по ТАСС).

В исламском (партнерском) банкинге депозиты структурируются на основе механизма доверительного управления. В данном случае Сбербанк будет выступать как агент по хранению и управлению сберегательными счетами клиентов, пояснили "Российской газете" в кредитной организации.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Позднее зампред правления Сбербанка Олег Ганеев уточнил, что банк планирует до конца года поучаствовать в сделках объемом более миллиарда рублей с использованием инструментов исламского банкинга. На прошлой неделе Ганеев говорил, что Сбербанк рассматривает возможность открытия в отделениях "исламских окон" для обслуживания клиентов уже в ближайшее время. Он добавил, что такие окна будут открыты в отделениях, где будет спрос на подобные услуги. По словам Ганеева, планируется также обсуждение вопроса по созданию регуляторной "песочницы" для исламского финансирования. Он связал эти планы со спросом со стороны мусульманского населения России, а также с возможностями привлечения дополнительной ликвидности из стран Ближнего и Среднего Востока.

Исламский банкинг подразумевает ведение банковского бизнеса в соответствии с религиозными нормами. Ключевые правила, по которым он работает, - запрет ссудного процента и спекуляций на финансовом рынке. Таким образом, проценты по вкладам в исламских банках не выплачиваются. Прибыль кредитные организации получают в основном от бизнес-проектов, куда вкладывают средства, полученные в том числе от физлиц.

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