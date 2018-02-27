Сбербанк начнет обслуживать клиентов по нормам ислама

Сбербанк запустит пилотный проект по приему вкладов населения в соответствии с нормами ислама. Об этом сообщил советник заместителя председателя правления Сбербанка Бехнам Гурбан-заде. Этот принцип распространен в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Его главная особенность - отказ от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.

В России Сбербанк намерен запустить исламский банкинг в Татарстане, Чеченской республике и Башкирии. Гурбан-заде пояснил, что начать реализацию проекта планируется с головных отделений в Казани, Грозном и Уфе. Для операций будут использованы пластиковые карты, благодаря которым клиенты смогут финансировать свои потребительские нужды, сообщил представитель кредитной организации, чьи слова передает ПРАЙМ.

Ранее зампред правления Сбербанка Олег Ганеев сообщил, что в случае одобрения этого проекта Банком России, исламский банкинг может начать работать в нашей стране через год.