Сборная России проведет два контрольных матча осенью 2018 года. Соперниками наших игроков станут команды Германии и Чехии.

С чехами наши встретятся дома 10 сентября, а 15 ноября будет игра на выезде с Германией. Города, стадионы и время начала игр будут объявлены позднее.

Таким образом, РФС составил полное расписание матчей нашей сборной в этом году, включая встречи в рамках нового турнира УЕФА - Лиги Наций.

До старта домашнего чемпионата мира грядущим летом Россия сыграет: с Бразилией (23 марта, Москва), Францией (27 марта, Санкт-Петербург), Австрией (30 мая, Инсбрук) и Турцией (5 июня, Москва).

После ЧМ-2018 наши футболисты, помимо матчей с Германией и Чехией, проведут четыре встречи в рамках Лиги Наций: по две с Турцией (7 сентября и 14 октября) и Швецией (11 октября и 20 ноября).