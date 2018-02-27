"Шинник" первым вышел в полуфинал Кубка России

Новости

США заявили о важности сильных институтов власти в Китае 04:49
Школы в американском Вудланд-Парке закрыты из-за анонимной угрозы 04:23
В США мигрантов смогут держать в тюрьме без ограничений по сроку 04:04
У берегов Камчатки ожидают 12-метровые волны 04:04
На Камчатке водитель пойдет под суд за ДТП с 22 пострадавшими 03:53
Суд в США отклонил иск противников стены на границе с Мексикой 03:45
Пентагон призвал готовиться к войне в космосе 03:24
Россиянин с 4 кг кокаина задержан в аэропорту Буэнос-Айреса 03:05
Барбара Стрейзанд клонировала свою любимую собаку 02:50
Корабль "Союз" с экипажем МКС начал возвращение на Землю 02:33
В США 11 военных пострадали после вскрытия подозрительного письма 02:25
В центре Рима запретят передвигаться на дизельных автомобилях 02:13
Два сотрудника МЧС стали жертвами пожара в Москве 01:40
Проникших на АЭС во Франции активистов Greenpeace отправили в тюрьму 01:37
Устроивший в Казани стрельбу мужчина совершил самоубийство 01:15
Geely назвала все цены на полноприводный кросовер Atlas 01:11
Украинский спортсмен объяснил объятия с российским атлетом 01:10
СК РФ проверит заявления сургутского полицейского о коррупции 00:43
Устроивший стрельбу в Казани мужчина сдался, его подельник убит 00:34
"Крылья Советов" - "Спартак". Онлайн-трансляция 1/4 финала Кубка России 00:33
Госдеп оценил возможность налаживания отношений с РФ 00:23
Мадридский "Реал" упустил ничью в Барселоне 00:20
Видео: пользователи Сети восхитились новозеландской "каменной рекой" 00:11
В Канаде легкомоторный самолет перевернулся при посадке 27.02.2018
Посол РФ выразил неудовлетворение риторикой главы британского МИД 27.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Крылья Советов" - "Спартак". Онлайн-трансляция 1/4 финала Кубка России
"Крылья Советов" - "Спартак". Онлайн-трансляция 1/4 финала Кубка России
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
Задайте вопрос директору Третьяковки Зельфире Трегуловой
Задайте вопрос директору Третьяковки Зельфире Трегуловой
27.02.2018 22:19
Рубрика: Спорт

Ярославль ликует

"Шинник" первым вышел в полуфинал Кубка России
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7506 (43)
Первым полуфиналистом Кубка России по футболу нынешнего сезона стал "Шинник". В 1/4 финала команда из Ярославля одолела в гостях "СКА-Хабаровск". Основное время матча завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти удачливее оказались игроки "Шинника" - 4:1.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Сборная России по футболу сыграет осенью с Германией и Чехией

К слову, ярославцы во второй раз в истории добрались до полуфинала Кубка. Впервые это произошло в 2004 году. Тогда "Шинник" не сумел выйти в финал, уступив будущему обладателю трофея грозненскому "Тереку". Что интересно - как и 14 лет назад, ярославцев тренирует Александр Побегалов.

В 1/2 финала нынешнего созыва Кубка "Шинник" встретится с победителем пары "Амкар" - "Авангард". Результат этого матча стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Напомним, что сегодня состоятся еще два четвертьфинала Кубка: "Тосно" примет "Луч-Энергию", а столичный "Спартак" сыграет в Самаре с "Крыльями Советов".

Главное сегодня

В Кремле не нашли оснований для переноса Послания
В Сети появилось видео задержания польского политолога Мацейчука
Стала известна причина госпитализации актера Валерия Гаркалина
Минтруд готов изменить список запрещенных для женщин профессий
Стали известны место и время прощания с актрисой Татьяной Карповой