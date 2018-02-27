"Шинник" первым вышел в полуфинал Кубка России

Первым полуфиналистом Кубка России по футболу нынешнего сезона стал "Шинник". В 1/4 финала команда из Ярославля одолела в гостях "СКА-Хабаровск". Основное время матча завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти удачливее оказались игроки "Шинника" - 4:1.

К слову, ярославцы во второй раз в истории добрались до полуфинала Кубка. Впервые это произошло в 2004 году. Тогда "Шинник" не сумел выйти в финал, уступив будущему обладателю трофея грозненскому "Тереку". Что интересно - как и 14 лет назад, ярославцев тренирует Александр Побегалов.

В 1/2 финала нынешнего созыва Кубка "Шинник" встретится с победителем пары "Амкар" - "Авангард". Результат этого матча стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Напомним, что сегодня состоятся еще два четвертьфинала Кубка: "Тосно" примет "Луч-Энергию", а столичный "Спартак" сыграет в Самаре с "Крыльями Советов".