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27.02.2018 01:10
Рубрика: В мире

СМИ: США предупредили Турцию о санкциях из-за покупки С-400

Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями в случае покупки у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Haberturk.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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По словам американского чиновника, на которого ссылается издание, США обеспокоены покупкой Турцией российских ЗРК. Собеседник Haberturk объяснил, что решение Анкары может "негативно повлиять на оперативную совместимость НАТО". Чиновник допустил, что в свете недавно принятого конгрессом закона США могут ввести санкции против Турции.

"Мы хотим помочь Турции найти лучшую альтернативу, чтобы удовлетворить ее потребности в противовоздушной обороне", - сказал он.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу назвал неприемлемым язык угроз из-за закупок С-400. Дипломат пояснил, что Анкара изначально планировала купить средства ПВО у союзников по альянсу, однако у них "вечно какие-то проблемы". В связи с этим Турция в декабре прошлого года подписала с РФ соглашение по поставкам ЗРК.

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