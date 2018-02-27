СМИ: США предупредили Турцию о санкциях из-за покупки С-400

Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями в случае покупки у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Haberturk.

По словам американского чиновника, на которого ссылается издание, США обеспокоены покупкой Турцией российских ЗРК. Собеседник Haberturk объяснил, что решение Анкары может "негативно повлиять на оперативную совместимость НАТО". Чиновник допустил, что в свете недавно принятого конгрессом закона США могут ввести санкции против Турции.

"Мы хотим помочь Турции найти лучшую альтернативу, чтобы удовлетворить ее потребности в противовоздушной обороне", - сказал он.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу назвал неприемлемым язык угроз из-за закупок С-400. Дипломат пояснил, что Анкара изначально планировала купить средства ПВО у союзников по альянсу, однако у них "вечно какие-то проблемы". В связи с этим Турция в декабре прошлого года подписала с РФ соглашение по поставкам ЗРК.