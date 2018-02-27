Правозащитники в Эстонии возмущены поведением некоторых местных военных командиров. Одна из частей Сил обороны республики в качестве строевой разучивает так называемую песню "лесных братьев". В этом "произведении" есть слова об убийстве русских, при этом представители русскоязычного населения названы презрительным прозвищем.

Эта информация стала известна благодаря правозащитному центру "Китеж", в который поступила соответствующая жалоба от некоторых солдат срочной службы эстонской армии. Они отказались петь русофобскую песню и теперь боятся наказания от армейского начальства. После этого правозащитная организация направила запрос в министерство обороны Эстонии с просьбой выяснить, соответствуют ли данные действительности. Если да, то считают ли в оборонном ведомстве правомерным использовать в качестве строевой песню с призывом убивать русских. Копия этого запроса была также направлена Канцлеру по вопросам права и Уполномоченной по равноправию Эстонии.

"Подождем ответа. Надеюсь, через пять дней мы его получим. Мы посчитали своим долгом донести эту информацию до министерства, потому что это просто возмутительно. Впрочем, у меня нет оснований сомневаться в правдивости людей, которые к нам обратились. Это не единичный случай, такое было и раньше, но сейчас ребята проявили принципиальность", - написал на своей странице в "Фейсбуке" руководитель центра "Китеж" Мстислав Русаков.

"Лесными братьями" назывались националистические группы, которые в 1940-1950-е годы вели вооруженную борьбу против советской власти на территории прибалтийских республик СССР. В середине 50-х годов прошлого века после нескольких крупномасштабных операций движение "лесных братьев" было окончательно разгромлено.