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27.02.2018 23:51
Рубрика: Экономика

Ставки выросли

S&P повысило рейтинги нескольких российских компаний
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск №7506 (43)
Рейтинговое агентство Standard & Poor s повысило кредитные рейтинги сразу нескольких российских компаний, среди которых "Газпром", ВЭБ, "Транснефть", "Россети", "Русгидро".

Долгосрочные рейтинги Внешэкономбанка, "Газпрома", "Транснефти" в национальной валюте повышены с "BBB-" до "BBB" со стабильным прогнозом. Рейтинги этих компаний в иностранной валюте повышены с "BB+" до "BBB-" также со стабильным прогнозом, следует из сообщения S&P.

Долгосрочные рейтинги компаний "Россети", "РусГидро"", "Атомэнергопром" в иностранной и национальной валютах повышены с "ВВ+" до "ВВВ-" со стабильным прогнозом. Также агентство подтвердило рейтинг "Роснефти" на уровне "ВВ+" с позитивным прогнозом. Кроме того, повышены рейтинги нескольких российских банков.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
S&P повысило кредитный рейтинг РФ до инвестиционного уровня

Повышение рейтингов компаний последовало за повышением суверенного рейтинга Российской Федерации 24 февраля до "BBB-" со стабильным прогнозом. "Повышение рейтингов отражает достаточно длительный период проведения взвешенной экономической политики, что позволило российской экономике приспособиться к снижению цен на сырьевые товары и международным санкциям", - отметили в S&P.

Комментируя рейтинговые действия агентства глава минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что повышение рейтинга России до инвестиционного будет способствовать притоку капитала и устойчивому нахождению уровня доходностей на рынке ОФЗ ниже 7 процентов по долгосрочным бумагам.

Главными бенефициарами повышения суверенного рейтинга России являются крупные компании, которые являются активными участниками долгового рынка. Повышение рейтинга позволит им привлекать средства на более выгодных условиях.

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