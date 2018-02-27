Трейлер: "Лучшие друзья" - новый фильм авторов легендарной "Комнаты"

Сломанная жизнь банкомата, клоун в морге, окровавленный Грэг Сестеро и танцующий Томми Вайсо - в новом трейлере "Лучших друзей" (Best F(r)iends).

Напомним, что концептуальный трейлер будущей картины, под руководством фотографа Гэри Фонга, уже был представлен в 2016 году, снятый по сценарию Грега Сестеро.

Однако режиссер Джастин МакГрегор решил представить историю под иным углом и отказался использовать уже снятый материал, включая тот, что уже был показан в ролике Фонга, что позволяет считать свежий трейлер первым в истории перезагрузившегося проекта. Впрочем, определенная концепция все равно осталась - условно новую картину разделили на две части.

Первая половина расскажет о симпатичном бродяге Джоне (Сестеро), который встречает на своем пути самого эксцентричного гробовщика в мире Харви (Вайсо), обожающего свою работу и черный катафалк. Вместе они проворачивают весьма специфично пахнущие аферы, которые приносят им прибыль, но со временем Джона начинают обуревать алчность и недоверие, из-за чего он крадет все деньги и бросает Харви на произвол судьбы в неприглядной ситуации.

Вторая часть поведает о злоключениях Джона, которому на пути попадаются весьма жестокие и необычные бандиты, которые заставляют его пожалеть о принятом решении умчаться в ночь с деньгами. Однако и у Харви не так все просто – кое-как вернувшись домой, он обнаруживает несколько весьма неожиданных сюрпризов.