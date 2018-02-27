На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Трейлер: "Лучшие друзья" - новый фильм авторов легендарной "Комнаты"

Новость 27.02.2018, 16:45 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Сломанная жизнь банкомата, клоун в морге, окровавленный Грэг Сестеро и танцующий Томми Вайсо - в новом трейлере "Лучших друзей" (Best F(r)iends).

Напомним, что концептуальный трейлер будущей картины, под руководством фотографа Гэри Фонга, уже был представлен в 2016 году, снятый по сценарию Грега Сестеро.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый трейлер фильма "451 градус по Фаренгейту"

Однако режиссер Джастин МакГрегор решил представить историю под иным углом и отказался использовать уже снятый материал, включая тот, что уже был показан в ролике Фонга, что позволяет считать свежий трейлер первым в истории перезагрузившегося проекта. Впрочем, определенная концепция все равно осталась - условно новую картину разделили на две части.

Первая половина расскажет о симпатичном бродяге Джоне (Сестеро), который встречает на своем пути самого эксцентричного гробовщика в мире Харви (Вайсо), обожающего свою работу и черный катафалк. Вместе они проворачивают весьма специфично пахнущие аферы, которые приносят им прибыль, но со временем Джона начинают обуревать алчность и недоверие, из-за чего он крадет все деньги и бросает Харви на произвол судьбы в неприглядной ситуации.

Вторая часть поведает о злоключениях Джона, которому на пути попадаются весьма жестокие и необычные бандиты, которые заставляют его пожалеть о принятом решении умчаться в ночь с деньгами. Однако и у Харви не так все просто – кое-как вернувшись домой, он обнаруживает несколько весьма неожиданных сюрпризов.

Обсудить
#Голливуд
Фото: Depositphotos
Смытая в море актриса рассказала, как к ней приставали 26.02.2018
Фильм "Горе-творец" покажут на большом экране в трех городах России 26.02.2018
В США экстренно госпитализирован культовый режиссер Кевин Смит 26.02.2018
#трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый трейлер фильма "451 градус по Фаренгейту" 13:37
Вышел трейлер малайзийского мистического хоррора "Взаимный обмен" 22.02.2018
Вышел угрюмый трейлер ремейка "Затерянных в космосе" 22.02.2018
#Томми Вайсо
Фото: twitter.com/TommyWiseau
Видео: Томми Вайсо хочет сыграть Джокера 13.02.2018
Трейлер: создатели легендарной "Комнаты" сотворили новый шедевр 11.12.2017
Вышел искрометный трейлер фильма о создании культовой "Комнаты" Вайсо 14.09.2017

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.