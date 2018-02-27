Украинский министр после оскорблений в адрес России упал в обморок

Министр информационной политики Украины Юрий Стець упал в обморок на форуме в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале своего непродолжительного выступления чиновник пообещал быть максимально "откровенным и искренним" и минимально "дипломатичным". Затем он обратился к евродепутату Ребекке Хармс и американскому послу на Украине Мари Йованович.

"Вы говорили, что Крым - это Украина, а Россия - оккупант", - напомнил министр, начиная задыхаться. "Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие", - сказал Стець и покинул трибуну. Не дойдя до кулис, чиновник упал.

Ведущая извинилась перед собравшимися за неловкую ситуацию. По ее словам, министр болен. "Для нас это норма. Просим понять этот момент", - сказала она.

В сентябре прошлого года суд приговорил заместителя главы "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещенной в РФ экстремистской организации) Ахтема Чийгоза к восьми годам тюрьмы за организацию беспорядков. Позже президент РФ Владимир Путин помиловал его по просьбе муфтия крымских мусульман.