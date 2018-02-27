Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт близок к тому, чтобы запустить свою футбольную карьеру.

Восьмикратный олимпийский чемпион неоднократно признавался в любви к спорту номер один, но от слов к делу перешел только сейчас. Днем ранее Болт заявил, что подписал контракт с неким футбольным клубом, он обещал сообщить название своей новой команды.

Однако вместо этого ямайский легкоатлет объявил, что в июне сыграет в благотворительном матче в поддержку Детского фонда ООН. Встреча, в которой традиционно принимают участие знаменитости и бывшие известные футболисты, пройдет 10 июня на "Олд Траффорд".

Что касается футбольного клуба, осчастливленного контрактом с бывшим спринтером, Усэйн Болт продолжает хранить молчание. Предположительно, этой командой является южноафриканский "Мамелоди Сандаунз", разместивший накануне в соцсетях фото с Болтом в форме клуба.