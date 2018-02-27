В Ираке военные начали артперестрелку с ДАИШ

В иракской провинции Киркук военные столкнулись с крупными подразделениями ДАИШ (запрещена в РФ), передает ТАСС со ссылкой на местный новостной портал "Шафак- ньюс". На стороне армии выступили также шиитские полувоенизированные отряды "Аль-Хашд аш-Шааби" и бойцы федеральной полиции Ирака.

Обе стороны использовали артиллерию и тяжелое вооружение. Военные сообщают об отсутствии у них потерь.

При этом в районе Эль-Хувейджи в Киркуке военные и шиитские отряды самообороны смогли нанести существенный ущерб силам боевиков, но это не привело к изменению положения дел в регионе.