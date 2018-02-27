В Кремле ответили на вопрос об отношении к скандалу вокруг Слуцкого

В Кремле не следят за скандалом о якобы домогательствах депутата Леонида Слуцкого по отношению к журналисткам.

"Нет, не следят", - заявил на брифинге журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее телеканал "Дождь" сообщил со ссылками на анонимных журналисток парламентского пула о якобы домогательствах к ним со стороны депутата фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.

"Уверен, что руководство Государственной думы и нашей фракции разберется в ситуации и даст предельно жесткую оценку авторам этого поклепа. А сам я в ближайшее время встречусь со всеми представительницами журналистского пула Госдумы. Не думаю, что кто-то из них принимал непосредственное участие в подготовке этой грязной информационной кампании, но все же хочу лично в этом убедиться", - написал на своей страничке в Facebook Слуцкий. Он также отметил попытки "раздуть пустой скандал".