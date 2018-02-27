В Минфине раскрыли некоторые подробности создания банка "плохих долгов"

Банк "плохих долгов" создадут на базе одной из санируемых Центробанком банковских групп, рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Предполагается, что сейчас один из санируемых Центральным банком банков, который входил раньше в одну из банковских групп, которая сейчас находится на санации, будет выбран банком плохих активов", - приводит цитату Моисеева РИА Новости.

Безусловно, это будет за пределами периметра "ФК Открытие", добавил представитель Минфина, но конкретный банк называть не стал.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что идея создания банка "плохих долгов" обсуждается, но является сложнореализуемой.

В прошлом году Центробанк начал санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) банка "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка. Кроме того, как стало известно 21 февраля этого года, ЦБ утвердил план санации банка "Советский" также через ФКБС. В начале февраля этого года глава ЦБ сообщила о принятом решении объединить санируемые Бинбанк и "ФК Открытие" за исключением доли плохих активов.