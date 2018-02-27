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Рубрика: В мире

В Нью-Йорке почтили память погибших при теракте в 1993 году

В Нью-Йорке прошла церемония в память о жертвах теракта.

Организатор двух терактов в США получил пожизненный срок

Напомним, 26 февраля 1993 года в подземном гараже северной башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) взорвался фургон, в котором находились 606 кг тротила. Погибли шесть человек, еще более тысячи пострадали.

Имена погибших зачитали на территории мемориала, созданного на том месте, где в результате терактов 11 сентября 2001 года были разрушены две башни ВТЦ.

Как передает ТАСС, в специальном музее развернута экспозиция, центральным элементом которой стал макет подвальных этажей торгового центра, где прогремел мощный взрыв.

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