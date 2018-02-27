В России выросло число обучающихся во вторую смену школьников

Количество школьников, которые учатся во вторую смену, в этом году выросло на 40 тысяч.

В итоге во вторую смену учатся почти 2 миллиона. Причина - в демографии. В школах прибавилась 641 тысяча учеников, и мест в первую смену хватает пока не всем. Об этом в Совете Федерации рассказала заместитель министра образования и науки Валентина Переверзева.

Как ранее говорила министр образования и науки России Ольга Васильева, в этом году удалось построить 82 новые школы и ввести дополнительно 55 тысяч мест. Самое сложное положение на Северном Кавказе, Тыве, Калмыкии.

До сих пор остаются школы, которые занимаются в три смены. Есть переполненные школы на Ставрополье, в Краснодарском крае. В Якутске, например, прибавилось 10 тысяч детей, но в школах появилось только 200 новых мест. Есть проблемы в Екатеринбурге.

В этом году во многих регионах родители, волнуясь по поводу мест в первых классах, в день начала записи обрушили сайты и, как в прежние годы, побежали в живые очереди к школам.