Власти Чехии попросили компанию Uber не нарушать законы страны

Премьер Чехии и мэр Праги попросили международную компанию Uber придерживаться местных законов о деятельности служб такси.

"В нашей стране успешно реализуются многие суперсовременные технологии. Однако все выгоды должны предлагаться с уважением к законодательству республики", - говорится в письме, которое написали Андрей Бабиш и Адриана Крначова.

Ранее около полутора тысяч человек, входящих в Ассоциацию пражских таксистов, заявили, что водители Uber перевозят пассажиров, не имея необходимых сертификатов, а также таксометров. К тому же они никак не обозначают свои автомобили.

Кроме того, компания отказывается сотрудничать с чешской полицией. Водителей, работающих на фирму Uber, в ближайшее время проверят на предмет возможного уклонения от уплаты налогов, передает РИА Новости.