Власти Израиля начали массово высылать украинских граждан

Граждан Украины начали высылать из Израиля по ускоренной процедуре. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на издание "Вести".

Миграционная политика в отношении украинцев изменилась после признания их страны безопасной для жизни. Отмечается, что жесткие меры затронули не только беженцев. Теперь прямо на паспортном контроле "разворачивают" тех, кто под видом туристов и паломников приезжает в еврейское государство, чтобы нелегально устроиться на работу.

"Израильские пограничники и раньше считались самыми придирчивыми, а теперь стали еще строже, особенно к выходцам из стран бывшего СССР", - приводятся в материале издания слова израильского журналиста Игоря Ведерштайна.

В прошлом году в Израиле находились порядка 70 тысяч нелегалов из стран бывшего СССР, в том числе несколько десятков тысяч граждан Украины.