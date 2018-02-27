Во Флориде подросток задержан за угрозу расправы над одноклассниками

После громкой трагедии во Флориде, когда бывший учащийся устроил побоище в школе, местная полиция с повышенным вниманием относится ко всем тревожным сигналам. Поэтому, получив информацию о подростке из Помпано-Бич о подростке, угрожающем расправой одноклассникам, правоохранители решили проявить максимальную осторожность и провели обыск у школьника, передает ТАСС.

Проверка была не лишней: дома у подростка "были обнаружены самодельное взрывное устройство, помещенное в отрезок трубы, и оружие", уточнили в управлении шерифа.

Сам школьник задержан и ему грозят обвинения в хранении взрывчатых веществ.