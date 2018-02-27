За информацию об убийстве журналиста в Словакии заплатят миллион евро

Правительство Словакии объявило награду в размере миллиона евро за помощь в раскрытии убийства журналиста Яна Кучака, специализировавшегося на антикоррупционных расследованиях. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

Тело 27-летнего репортера и его подруги Мартины Куснировой нашли 26 февраля в доме в городе Велка-Мака, в 65 километрах к востоку от Братиславы. Кучак погиб от выстрела в грудь, партнерша получила смертельное ранение в голову. По версии следствия, убийство с большой долей вероятности "связано с профессиональной деятельностью погибшего".

Последние обнародованные материалы Кучака датированы 9 февраля. Они касались уклонения от налогов на большую сумму при строительстве и продаже жилья в элитном комплексе в Братиславе. По некоторым данным, журналист раскрыл схему манипуляций по уходу от налогообложения предпринимателей, которые пользовались покровительством политиков. В сентябре расследователь получал угрозы от неизвестных лиц и обращался по этому поводу в полицию.

Местное издание Idnes утверждает, что на прошлой неделе Кучак писал другу, такому же журналисту-расследователю Тому Николсону, что подозревает словацких высокопоставленных чиновников в связях с итальянской мафией. Якобы мафиози незаконно привлекали деньги из европейских фондов для выращивания экологических чистых продуктов на востоке Словакии.

Руководитель словацкой полиции Тибор Габор распорядился создать группу из лучших специалистов для поиска убийц. По его словам, коллеги Кучака, а также лица, с которыми он общался в ходе своих поисков, получат охрану со стороны государства. Скорейшего расследования этого громкого дела потребовал и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он назвал убийство журналиста "атакой на свободу прессы и демократию".