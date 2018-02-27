Жертвами землетрясения в Папуа-Новой Гвинее стали более 30 человек

Жертвами землетрясения магнитудой 7,5 в Папуа-Новой Гвинее стали более 30 человек. Ранее СМИ сообщали о 10 погибших.

По данным Геологической службы США, подземные толчки были зафиксированы ночью в понедельник в 89 километрах к юго-западу от города Поргера. Пострадали более 300 человек, передает РИА Новости.

Глава местной службы здравоохранения Джозеф Бириси рассказал, что на многие дороги и реки в регионе сошли оползни, разрушив и повредив здания. В провинциях Хела и Южное Нагорье нарушено электроснабжение.

Компания Exxon Mobil закрыла завод по кондиционированию газа, находящийся в непосредственной близости от эпицентра землетрясения. В результате толчков никто из сотрудников предприятия не пострадал.