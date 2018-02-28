Авиацию Росгвардии применят для охраны ЧМ-2018 по футболу

Обеспечение безопасности массовых мероприятий - спортивных, праздничных, политических, - одна из главных задач авиации Росгвардии. Разумеется, без воздушного прикрытия не останется и чемпионат мира по футболу, который пройдет в этом году в одиннадцати городах России.

Начальник Главного управления авиации Росгвардии генерал-лейтенант Александр Афиногентов сообщил, что в этот раз кроме вертолетов контролировать сверху ситуацию будут комплексы высотного наблюдения на базе дирижаблей, оборудованные гиростабилизированными камерами видеонаблюдения высокого разрешения.

- Такие комплексы имеются в отрядах специального назначения, - рассказал генерал. - Они позволяют получать картинку в режиме онлайн, которая передается на пункт управления. И, в зависимости от возникших задач, оперативно реагировать на ситуацию с применением тех или иных сил.

Помимо видео- и фотозаписи и передачи на землю пилоты могут координировать действия наземных подразделений. Например, на одном из футбольных матчей летчики помогли выследить негодяев, которые, укрывшись на крыше одного из зданий, закидывали наземные подразделения полиции камнями. С земли полицейские не могли точно определить местоположение хулиганов, а вот с вертолета они просматривались как на ладони.

Росгвардия, основу которой составили внутренние войска и спецназ МВД, располагает шестью десятками самолетов и вертолетов. За 40 лет сформировалась структура и задачи применения этой авиации специального назначения. Транспортные самолеты - Ил-76, Ту-154 и другие - перевозят личный состав и грузы. Вертолеты - все модификации Ми-8, тяжелые Ми-26, - незаменимы в труднодоступных районах Сибири, Севера, Дальнего Востока, Северного Кавказа, когда необходимо доставить людей, эвакуировать больных и раненых, а то и поддержать бойцов огнем.

Есть и легкие вертолеты иностранного производства "Робинс" и "Еврокоптер", работающие, что называется, в тесной связке с подразделениями спецназа, угрозыском, ДПС и ППС. Как правило, основная задача их - транспортировка боевой группы к месту проведения спецоперации. Вертолет может взять на борт до 4 сотрудников с оружием и в полном снаряжении. Спецназовцы могут находиться не только внутри вертолета, но и снаружи.

Десантирование производится любым из существующих способов: после посадки машины или в режиме зависания над землей, по фалу или с использованием альпинистского снаряжения - вертолет для этого оборудуют всем необходимым.

Помимо десантных функций, вертолет прикрывает группы с воздуха - на десантной платформе могут размещаться бойцы, вооруженные любым видом стрелкового оружия, вплоть до ручного пулемета. С вертолета можно вести не только огонь на подавление, но и точную стрельбу из снайперской винтовки.

Помимо транспортно-боевых функций вертолет выполняет разведывательные задачи с использованием специального оборудования. Благодаря мощной оптике, установленной на вертолете, его пилот становится поистине всевидящим. Сложная аппаратура помещается в отдельном навесном блоке. На авиационном сленге это устройство зовется "голова". Внутри такой "головы" размещаются камеры всех типов: дневные, ночные, тепловизионные. С высоты 150-200 метров оператор может рассмотреть номер автомобиля. Точно определить марку и модель транспортного средства можно с высоты 1000 метров. Ночью при помощи тепловизора можно с расстояния 4-5 километров засечь человека, автомобиль можно "рассмотреть" и вовсе с 6-8 километров.

Так, во время одной из спецопераций авиаторы вели наблюдение за лжеомоновцами, совершавшими разбойные нападения на развлекательные заведения. При помощи приборов ночного видения летчики видели преступников с большой дистанции. В момент, когда бандиты направились на очередной разбой, пилот вертолета передал информацию наземной группе захвата, которая находилась в засаде. Спецназовцы провели молниеносный захват, задержав бандитов на месте преступления.

Кстати, по словам Александра Афиногентова, авиация Росгвардии способна выполнить не свойственные ей задачи - тушение пожаров, помогая МЧС. В каждой воинской части имеются средства для доставки водосливных устройств, которые используют при тушении огня.