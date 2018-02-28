Барбара Стрейзанд клонировала свою любимую собаку

Американская актриса, режиссер, продюсер и певица Барбара Стрейзанд клонировала свою собаку породы Котон-де-Тулеар, умершую в прошлом году. Такое признание знаменитость сделала в интервью журналу Variety.

По словам Стрейзанд, двое из трех ее домашних питомцев являются клонами умершей 14-летней собаки по кличке Саманта. "Они разные по натуре, - цитирует РИА Новости слова актрисы. - Я жду, когда они станут постарше, чтобы я смогла увидеть, есть ли у них ее (Саманты) карие глаза и серьезность".

Клетки для клонирования были взяты перед смертью собаки из ее рта и желудка, сообщила Стрейзанд. Чтобы различать клонированных щенков, актриса одела их в красный и фиолетовый костюмы, дав соответствующие имена - Мисс Скарлетт и Мисс Вайолет.